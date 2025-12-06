為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    Cheap稱小紅書詐騙體感沒那麼強烈 林智群一句話酸爆

    2025/12/06 14:38 即時新聞／綜合報導
    網紅Cheap質疑，小紅書雖然不理政府，但實際造成的詐騙體感並沒有那麼強烈，反而是臉書詐騙一個月高達5萬件。林智群發文諷刺，「如果有公司列了15項條件找合作對象，Cheap全部不符合被刷掉，他也會靠北說他流量最高，為什麼被刷掉」。（圖擷自臉書）

    

    內政部近日宣布封鎖中國社群媒體App「小紅書」1年，在野黨部分人士卻稱侵犯言論自由。網紅Cheap也發文質疑，小紅書雖然不理政府，但實際造成的詐騙體感並沒有那麼強烈，反而是臉書詐騙近一個月高達5萬件。對此律師林智群發文諷刺，「如果有公司列了15項條件找合作對象，Cheap全部不符合被刷掉，他也會靠北說他流量最高，為什麼被刷掉」。網紅徐閉也說，明明就是因為打擊詐騙，這些奇怪的網紅和政客卻一直在帶風向，如果真的是針對中國，應該做的是先封抖音吧。

    內政部與刑事局4日宣布，對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，引發網路熱議。據指小紅書APP2年內涉入高達1706件詐騙案件，造成國人財損近2.5億元，且資安檢測的15項指標全數未合格，小紅書也一直拒絕提供資料，讓詐騙案件查不到人、也索不到資料，才讓內政部出手封鎖。

    網紅Cheap發文稱，政府說為了「打詐」封了小紅書一年，2年涉詐1706件。但數發部最近一個月的「詐騙排行榜」中，臉書高達5萬件，而小紅書甚至連前8名排不進去。他質疑政府的說法，並稱「小紅書雖然不理政府，但實際造成的詐騙體感並沒有那麼強烈」、「講得好像自己打詐很強一樣，實際上就是比較怕Meta吧？」

    對此律師林智群發文諷刺，小紅書會被封禁，是因為在15項檢測項目中，小紅書全數違規，而且不在台灣設代理人，不理政府要求提供詐騙集團資料。然後那個cheap只看詐騙金額？

    林智群酸Cheap，「如果有公司列了15項條件找合作對象，cheap全部不符合被刷掉，他也會靠北說他流量最高，為什麼被刷掉。如果女生找對象列了15個項目，cheap被刷掉，他可能會說他網路流量最高，女生不選他沒道理」。

    網紅徐閉也質疑，Cheap鬼扯那麼多幹嘛？同樣是中國app，抖音都能遵守台灣法規配合打擊詐騙了，小紅書完全不願意配合政府規定的打擊詐騙措施，被禁一年已經很客氣了。

    徐閉表示，「一直說小紅書是因為中國才被ban掉的人，我都合理懷疑收了什麼奇怪的報酬」，她也提到「抖音在台灣有800多萬個使用者帳號，小紅書才300萬個台灣帳號（要注意帳號數量不代表真實人數喔），如果真的是針對中國，應該做的是先封抖音吧」。

    徐閉也酸，「究竟是頭腦不好還是心腸不好，才會連這麼簡單的事情都想不通」，並強調「明明就是因為打擊詐騙，這些奇怪的網紅和政客一直在帶意識形態的風向，你們是有投資太子集團嗎？」

