傅崐萁稱助理費除罪化是進步法案 張育萌批：詐領費用還幫忙脫罪

國民黨立委陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」，國民黨團總召傅崐萁聲稱「助理費的修正是進步法案，真正讓助理得到保障」，對此台灣青年世代共好協會理事長張育萌批評，原本立法院直接匯給助理的薪水改成匯給立委，變相幫立委加薪，怎麼可能說是「保障助理」？他也直言，做壞事還能理直氣壯的說「我們是為你好」——這是什麼史詩級反智。立委詐領助理費犯了滔天大罪，解方竟然是：我們幫立委脫罪，這樣助理就不會是共犯了？

張育萌在臉書發文指出，顏寬恒詐領助理費罪證確鑿——傅崐萁竟然講得出「助理費除罪化」，是在保護助理不要變成共犯？

張育萌質疑，顏寬恒當上立委後，把「林進福」登記為「立法院助理」。但事實上，林進福根本沒到立法院上班，也沒做立委助理的工作。不過立法院不知道，所以每個月乖乖把薪水會進林進福的帳戶。

張育萌表示，顏寬恒犯法還怕大家不知道——檢察事務官一問，顏寬恒就自己說林進福沒當過他助理。檢調搜索林進福妻子的電腦，查到一份「顏董代收代付總表」。林進福的妻子直接承認，是丈夫叫要她做的。這份「顏董代收代付總表」寫得清清楚楚，收入欄「代收立法院薪資」總共108萬多元。

張育萌批評，更離譜的是，這些違法領到的助理費，還拿去買瑪莎拉蒂。通通清楚寫在帳冊上，證據完整到不能再更完整。顏寬恒詐領助理費，罪證確鑿。一審二審都判有罪。如果三審定讞，顏寬恒就是貪污犯，要去坐牢，立委也會解職——就差最後一步。

但就在這關鍵時刻，陳玉珍提案「助理費全面除罪」。張育萌認為，意思很簡單，顏寬恒原本的罪行神仙難救，只要法案通過，通通沒事。你能接受嗎？以後113位立委，每個人一年多拿779萬多元，愛怎麼花就怎麼花，連單據都不用。

張育萌質疑，傅崐萁昨天還硬扯「這是進步法案，真正讓助理得到保障」。原本立法院直接匯給助理的薪水，改成匯給立委，變相幫立委加薪，怎麼可能說是「保障助理」？他也直言「這個邏輯我聽了三次、絞盡腦汁，實在聽不懂傅崐萁在講什麼。

張育萌也說，傅崐萁還真的解釋了，我瞠目結舌。他說，助理費修法，是「不要讓助理變成共犯」。我的老天爺呀，怎麼會有這種發言？比扯鈴還扯。立委詐領助理費犯了滔天大罪，解方竟然是：我們幫立委脫罪，這樣助理就不會是共犯了？

張育萌在文末表示，做壞事還能理直氣壯的說「我們是為你好」——這是什麼史詩級反智，完全挑戰人民的常識。

