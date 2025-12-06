為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    傅崐萁稱助理費除罪化是進步法案 張育萌批：詐領費用還幫忙脫罪

    2025/12/06 09:27 即時新聞／綜合報導
    國民黨立委陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」，國民黨團總召傅崐萁聲稱「助理費的修正是進步法案，真正讓助理得到保障」，對此台灣青年世代共好協會理事長張育萌批評，做壞事還能理直氣壯的說「我們是為你好」——這是什麼史詩級反智。（圖擷自臉書）

    國民黨立委陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」，國民黨團總召傅崐萁聲稱「助理費的修正是進步法案，真正讓助理得到保障」，對此台灣青年世代共好協會理事長張育萌批評，做壞事還能理直氣壯的說「我們是為你好」——這是什麼史詩級反智。（圖擷自臉書）

    國民黨立委陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」，國民黨團總召傅崐萁聲稱「助理費的修正是進步法案，真正讓助理得到保障」，對此台灣青年世代共好協會理事長張育萌批評，原本立法院直接匯給助理的薪水改成匯給立委，變相幫立委加薪，怎麼可能說是「保障助理」？他也直言，做壞事還能理直氣壯的說「我們是為你好」——這是什麼史詩級反智。立委詐領助理費犯了滔天大罪，解方竟然是：我們幫立委脫罪，這樣助理就不會是共犯了？

    張育萌在臉書發文指出，顏寬恒詐領助理費罪證確鑿——傅崐萁竟然講得出「助理費除罪化」，是在保護助理不要變成共犯？

    張育萌質疑，顏寬恒當上立委後，把「林進福」登記為「立法院助理」。但事實上，林進福根本沒到立法院上班，也沒做立委助理的工作。不過立法院不知道，所以每個月乖乖把薪水會進林進福的帳戶。

    張育萌表示，顏寬恒犯法還怕大家不知道——檢察事務官一問，顏寬恒就自己說林進福沒當過他助理。檢調搜索林進福妻子的電腦，查到一份「顏董代收代付總表」。林進福的妻子直接承認，是丈夫叫要她做的。這份「顏董代收代付總表」寫得清清楚楚，收入欄「代收立法院薪資」總共108萬多元。

    張育萌批評，更離譜的是，這些違法領到的助理費，還拿去買瑪莎拉蒂。通通清楚寫在帳冊上，證據完整到不能再更完整。顏寬恒詐領助理費，罪證確鑿。一審二審都判有罪。如果三審定讞，顏寬恒就是貪污犯，要去坐牢，立委也會解職——就差最後一步。

    但就在這關鍵時刻，陳玉珍提案「助理費全面除罪」。張育萌認為，意思很簡單，顏寬恒原本的罪行神仙難救，只要法案通過，通通沒事。你能接受嗎？以後113位立委，每個人一年多拿779萬多元，愛怎麼花就怎麼花，連單據都不用。

    張育萌質疑，傅崐萁昨天還硬扯「這是進步法案，真正讓助理得到保障」。原本立法院直接匯給助理的薪水，改成匯給立委，變相幫立委加薪，怎麼可能說是「保障助理」？他也直言「這個邏輯我聽了三次、絞盡腦汁，實在聽不懂傅崐萁在講什麼。

    張育萌也說，傅崐萁還真的解釋了，我瞠目結舌。他說，助理費修法，是「不要讓助理變成共犯」。我的老天爺呀，怎麼會有這種發言？比扯鈴還扯。立委詐領助理費犯了滔天大罪，解方竟然是：我們幫立委脫罪，這樣助理就不會是共犯了？

    張育萌在文末表示，做壞事還能理直氣壯的說「我們是為你好」——這是什麼史詩級反智，完全挑戰人民的常識。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播