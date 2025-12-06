批盧秀燕市府隱匿重大治安資訊 李忠憲：這才是侵犯言論自由

成大教授李忠憲發文質疑，小紅書是因不配合政府防詐被下架一年，反觀盧秀燕市府隱瞞重大治安資訊，對於有歹徒吸毒後竟持槍闖進一家民間游泳學校，並對教練、2名孩童扣扳機，竟是到本月才曝光。（資料照）

內政部宣布封鎖中國知名社群媒體App「小紅書」1年，國民黨與民眾黨卻跳腳稱侵犯言論自由，被質疑「挺詐騙」。成大教授李忠憲發文表示，小紅書是因不配合政府防詐被下架1年，反觀盧秀燕市府隱瞞重大治安資訊，對於今年10月有歹徒吸毒後持槍闖進一家民間游泳學校，並對教練、2名孩童扣扳機，竟是到本月才曝光。李忠憲批評，當一個地方政府習慣把真相鎖起來，為了形象可以犧牲公民的知情權，它離「怪物」就不遠了。

李忠憲在臉書發文指出，在台灣，言論自由常被掛在嘴邊，但真正被犧牲的，從來不是那些喊得最大聲的人，而是默默承受資訊不透明的公民。

請繼續往下閱讀...

李忠憲表示，這兩天最戲劇化、最鮮明、也最令人生疑的對照莫過於：小紅書因為不配合政府防詐，被下架1年；而台中市長盧秀燕的市府，卻能把重大治安案件封鎖整整兩個月。奇怪的是，前者馬上有人成群結隊地吼「侵犯言論自由」；後者卻淡淡輕描帶過，好像壓新聞只是例行公事，與民主無關。

李忠憲強調，如果我們真的要談言論自由，那就必須回到最基本的邏輯：私人平台不配合防詐遭處分，叫做行政管理；政府隱匿重大治安資訊，才是真正涉及公民知的權利，被侵犯的，正是民主的根基。

李忠憲直言，平台有責任協助防詐，這是「不為害」的義務，不配合被禁止是剛好而已；但政府若把持槍恐嚇女童的治安案件封存兩個月，那就不是行政瑕疵，而是民主危機。他也批評，盧秀燕市府不令人民知情，則是公共權力的扭曲。

李忠憲質疑，如果公共安全事件能「先不要講」，只是因為「會讓市政府不好看」，那麼民主很快就會變成「選擇性透明」。但他強調，真正造成恐慌的，從來不是真相，而是隱瞞本身。言論自由不只是能不能講話，而是政府是否勇於面對批評、是否容許真相流通。

李忠憲表示，在盧秀燕市府的事件中：受害者是孩子，地點在公共泳池，加害者持有武器，但市府卻按下「沉默鍵」兩個月。他也強調，資訊不是政府的裝飾品，而是公民的權利。民主國家中，政府沒有壓新聞的權力，但人民有知道真相的權利。

李忠憲也說，如果有人還分不清哪一件事比較近似侵犯言論自由，那就直接比較：小紅書被下架，是因為「你不配合防詐，那請暫時離場。」但盧秀燕市府封鎖新聞，卻是「這件事會讓我們難看，公民暫時不能知道。」

哪一個更像威權？哪一個真正剝奪了公民權利？李忠憲直言，黑暗從來不是因為沒有平台，而是因為有人把燈關了。除了小紅書之外，還有一大堆平台可以說話；民主的光靠的是透明。誰在侵犯自由，公民心裡最清楚。

李忠憲也強調，小紅書不合作防詐，被下架1年，是法治運作；盧秀燕市府封鎖治安新聞兩個月，則是典型的資訊壟斷、犧牲公眾利益。當一個地方政府習慣把真相鎖起來，為了形象可以犧牲公民的知情權，它離「怪物」就不遠了。

李忠憲在文末也直言，當公民開始追問：「為什麼我不能知道？」民主才真正開始運作。言論自由的價值，也正在於——真相永遠比政府的面子重要；而面子，永遠不該比孩子的安全重要。

李忠憲也質疑，盧秀燕封鎖這些消息的同時，還被視為可能角逐台灣總統大位的人選，這才真正令人不寒而慄：一個在地方層級就願意為了政治前途壓下真相的政治人物，如果有一天真的握有全國最高權力，我們很難不去想像，那將會把台灣的民主帶往什麼樣的方向。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法