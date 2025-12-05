為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    8歲兒傳在校「脫褲」？賴瑞隆：跟同學嬉鬧後不妥行為

    2025/12/05 23:31 記者王榮祥／高雄報導
    小二男孩傳在校「脫褲」？賴瑞隆說明，事後了解是跟同學嬉鬧時的不妥行為。（記者王榮祥翻攝）

    立委賴瑞隆的小二兒子傳出曾在學校「脫褲」？賴瑞隆說明孩子是跟幾位男同學嬉鬧時，以為好玩、而出現不妥行為，學校得知後已依規定通報，並安排健康教育課程。

    有消息指出，賴瑞隆的8歲小二兒子活潑好動，因剛到新環境，想快點認識新朋友，曾與幾位男同學一起玩耍時，為讓他們覺得是好朋友增加好感，在男同學面前「脫褲子」？

    賴瑞隆表示，他事後了解，孩子當時是與幾個男同學嬉鬧，不知聊到什麼話題，有同學突發問敢不敢「脫褲子」？孩子可能覺得好玩，沒想太多就做了這不太妥適的動作，也引起關心。

    賴瑞隆指出，校方知道後，第一時間立即進行了解與處置，除依規定通報與聯繫家長外，隨後也在班級安排身體教育課程，讓小二生們能學習尊重身體、尊重孩子彼此。

    賴瑞隆強調，做為一個父親，深刻感受到孩子要學習的地方還很多，特別是在成長期，對世界很好奇，也希望結交更多朋友。未來會增加陪伴孩子教育孩子的時間，也希望外界給所有成長中的孩子們更多空間。

