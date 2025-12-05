財劃法1年內3修 國庫遭挖6811億元

立法院今進行財劃法修正部分條文覆議案投票，又遭藍白立委否決。（記者方賓照攝）

立法院今（5）日否決行政院提出的財劃法覆議案。事實上，過去一年來，立法院三度強修「財劃法」，國庫共被挖走6811億元，行政院長卓榮泰已多次表示，不會依照這樣版本的財劃法編列預算，不能當違法政府，他上週在電視專訪也強調，「再修版財劃法不可能在中華民國台灣的執政過程出現」。

立法院去年12月20日在藍白聯手下三讀通過修正「新版財劃法」後，爭議不斷。「新版財劃法」擴大中央統籌分配稅款規模，調整中央和地方的財源分配，地方政府不僅增4165億元統籌分配稅款，修法也明訂，中央對地方的一般性補助款，不得低於法案施行前一年。

不過，修法未併同事權檢討，造成中央政府部分施政項目無法順利推動或延續，且分配公式擴大城鄉差距，使人口稠密工商發達的市縣更具優勢，分配公式內容矛盾、公式不明確，也造成財政部8月底公布2026年中央統籌稅款分配金額，竟有345億元無法分配。

藍白原本在立院本會期提案修改公式爭議，不過，卻在11月14日突襲，當天在召開朝野協商後，直接在立法院院會表決通過「再修版財劃法」，通過的版本卻不是處理分配公式錯誤的條文，而是要求中央給地方的一般性與計畫性補助款不能變更。

「再修版財劃法」不僅規定一般性補助款不得低於一定金額，計畫型補助款不得低於一定比率，且延續性計畫不得終止或變更補助金額，中央政府喪失調劑財政盈虛之彈性，而且財力級次係按舊版「財劃法」分級，無法合理反映地方財政能力，也限縮中央減撥或扣抵補助，無法落實中央對地方辦理自治事項、履行法定義務的監督。

行政院表示，如按照「再修版財劃法」，明年度中央政府總預算案，歲出及舉債須各增列2646億元，加上前次修法導致中央政府明年度總預算舉債2992億元，兩次修法合計舉債5638億元，已違反「公共債務法」舉債上限15%的規定。

至於公式爭議部分，立法院終於在11月20日修正通過，雖然行政院版「財劃法」於20日已送抵立法院，但在野黨團至今仍拒絕審查。

