    台美關稅何時敲定？ 卓榮泰：從感恩節期待到聖誕節

    2025/12/05 21:21 記者鍾麗華／台北報導
    台美關稅談判能否在年底前完成，行政院長卓榮泰表示，「從感恩節期待到聖誕節」。（行政院提供）

    台美關稅談判能否在年底前完成，行政院長卓榮泰表示，「從感恩節期待到聖誕節」。（行政院提供）

    對於台美關稅談判，行政院長卓榮泰今天接受廣播專訪表示，供應鏈外移並非台美關稅談判條件，談判團隊始終以對台灣有利的台灣模式進行談判，盼關稅能合理調降且不疊加等。被問到稅率能否降至15%，卓揆說，世界趨勢好像都是降到15%，獲致關稅10%的國家應是非美國逆差國。對於談判能否在年底前完成，他表示，「從感恩節期待到聖誕節」。

    外界認為台灣模式就是把台灣產業鏈外移，卓揆指出，廠商赴海外設廠，不代表整個供應鏈外移。台灣本土具備高效率人力、公共建設、醫療系統、教育制度等優勢，這些都不可能一夕轉移。高科技產業是台灣的護國神山，政府除強化供應鏈外，更要把垂直供應鏈完整打造，確保產業根留台灣，這才是最大重點。

    卓揆強調，供應鏈外移不在談判內容之中，政府與企業都堅持台灣要保有製造領先地位，也歡迎企業進行自主性全球布局並根留台灣，台積電就是很好案例，除布局美國、日本、德國，也在台灣各地持續設廠，不會把供應鏈移出。

    卓揆指出，台灣當然希望條件優於競爭對手，且若關稅導致台灣與其他競爭國家相比失去競爭力，相信台美都不樂見到，畢竟有競爭力的台灣，防衛能力才能更強，相信雙方對此有高度默契。

    對於台灣對美投資金額是否為3000億美元起跳？卓揆說，沒有聽過這個數字，各界關注台灣投資金額與日本、韓國的落差，但其實談判還是一對一的過程。

    至於台灣是否協助訓練美國勞工，卓揆指出，台灣有高效率的人力，但能否把這種職場文化帶到美國，需要時間，如台積電在美國設廠希望達到與台灣廠一樣的效率，就必須有一批高效率人力，但台灣人力也很缺乏，因此所謂訓練，可能是在美國有部分需求，因此業者訓練產業需要的人。

    談判能否在年底前完成，卓揆表示，目前談判進度已完成技術性磋商，並進行總結會議前的文書交換。為讓百工百業盡快安定下來，政府也期待並積極跟美方在可預見的短時間內，與美方盡速達成協議，「我們從感恩節期待到聖誕節」，也盼大家對談判團隊有信心。

