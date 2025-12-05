財劃法覆議案遭否決 卓榮泰批在野：變本加厲、掩蓋事實

立法院會今（5）日處理財劃法覆議案，遭藍白多數否決，行政院長卓榮泰表示，立院在野黨團變本加厲，不敢讓他到立法院報告、不敢讓真相擺在國人面前，這是掩蓋事實。（資料照，行政院提供）

立法院會今（5）日處理財劃法覆議案，遭藍白多數否決，行政院長卓榮泰接受廣播專訪時表示，立院在野黨團變本加厲，不敢讓他到立法院報告、不敢讓真相擺在國人面前，這是掩蓋事實；行政院絕不會依照違法、錯誤的財劃法，來編列明年度的中央政府總預算。他也遺憾，國民黨與黨團的意志阻礙財劃法公平的計算。

卓揆表示，行政院提出覆議案，就是要告訴立法院，「修法哪裡錯了、哪裡不合理、哪裡窒礙難行」，但立法院不讓他去報告，對覆議內容不聞不問，毫不在乎，所以覆議案被否決；而去年修正的財劃法，政院也提出覆議，他有去報告，此次卻變本加厲，不敢讓國人知道三讀版本的內容不當，想要掩蓋事實。

卓揆指出，依照再修版財劃法，會讓政府債務增加，舉債超過5600億元，達到17.1%，已違反「公債法」15%的當年流量上限，行政院絕對不會依照這個錯誤、違法的財劃法，來編列中央政府總預算。

卓揆說，如不舉債，就會排擠到一般年度預算，必須減少總預算，「要減哪裡？減科技預算，讓AI建設、產業建設停滯嗎？還是減公共建設？但現在那麼多軌道要做、道路要修，防洪治水又該怎麼辦？」

卓揆表示，雙北以前做了很多捷運，中央補助到8、9成，現在包括桃園、台中、台南、高雄，都要建設捷運，但中央沒有錢補助，變成以前興建的，可以拿比較高的補助，現在拿比較低的補助，這對其他地方不公平。

行政院發言人李慧芝也說，財劃法三讀前，立法院沒有討論；行政院提出覆議後，立法院又不給討論，不僅程序上不民主，甚至也不顧財劃法所影響的民生福利。而窒礙難行的法律，並不會因為立法院發動表決而變得可行，行政院不會也不能執行違法的法案。政院呼籲立院能亡羊補牢，儘速審查政院版的財劃法，讓國家財政體制回到正軌。

