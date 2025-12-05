為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    接待日台協會會長隅修三 林佳龍：盼台日推動簽署EPA

    2025/12/05 20:17 記者方瑋立／台北報導
    外交部長林佳龍（右）5日以午宴款待日本台灣交流協會會長隅修三（左）訪團一行。（外交部提供）

    外交部長林佳龍（右）5日以午宴款待日本台灣交流協會會長隅修三（左）訪團一行。（外交部提供）

    「日本台灣交流協會」會長隅修三近日率團再度訪台，外交部長林佳龍今（5）日午宴歡迎訪團一行，雙方就總合外交政策、台日經貿交流、台日第三國合作等議題交流。林佳龍說，台日同處印太重要戰略位置，產業也高度互補，盼攜手促進地區和平、穩定與繁榮，並推動簽署「經濟貿易夥伴協定」（EPA）。

    隅修三訪台，昨天與台灣日本關係協會會長蘇嘉全代表簽署「第49屆台日經貿會議」議事錄及2項備忘錄；林佳龍今天以午宴款待隅修三訪團一行，雙方就總合外交政策、台日經貿交流、台日第三國合作等議題交換意見。

    林佳龍說，台灣與日本共享自由、民主、法治與人權等普世價值，同處印太地區重要戰略位置，產業也具高度互補性，盼共同攜手合作促進印太地區的和平、穩定與繁榮。

    林佳龍另就「台日經貿會議」順利舉行，成功簽署「台日數位貿易協議」及「地區海關合作備忘錄」表示肯定，期盼台日在既有的經貿往來基礎上，推動雙方簽署「經濟貿易夥伴協定」（EPA），以深化台日經貿關係，同時強化雙方國際競爭力。

    隅修三說，台日除經貿交流外，在防災等相關領域也有許多交流合作，如日前日本提供「投入式水位監測浮標」以防止花蓮堰塞湖災情擴大等。隅修三另感謝台灣於上（11）月全面解除對日本福島等五縣食品的管制，以及台灣對2011年東日本大地震的援助。

    外交部說明，這次午宴也邀請台北海洋科技大學校長呂曜志、台灣國家政策研究協會秘書長謝文生及日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之等人出席，氣氛熱絡。

    外交部長林佳龍（中）與「日本台灣交流協會」會長隅修三（左4）一行合影。（外交部提供）

    外交部長林佳龍（中）與「日本台灣交流協會」會長隅修三（左4）一行合影。（外交部提供）

