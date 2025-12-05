黃秀芳「佛系戰法」打類初選 支持者憂熱情出不來

黃秀芳加強南彰化地區掃街拜票行程。（黃秀芳服務處提供）

民進黨彰化縣長類初選電話民調15至18日其中一天晚上進行，4位爭取提名者卯足全力搏聲量、拚支持度，其中捲土重來的立委黃秀芳，自投入類初選以來，延續佛系風格，不論寫給黨員問候懇託信或辦活動，都是走親情溫馨路線，就連批評縣政也僅是點到為止，不開罵，不少支持者焦慮，擔心激不起漣漪，「太柔了！」

有支持者說，選縣長跟選縣議員或立委，選民要求不同，首長是一縣大家長，跟民代監督為民喉舌的角色不同，縣長該硬就要硬，才能應付繁瑣又高壓的縣政，選戰打得太柔，反而會讓選民顧慮鎮不住四方壓力，激不起支持者熱情。不過，也有黨內人士認為，參選人已有豐富的作戰經驗，有她的堅持與個人風格，沒什麼對錯，該尊重。

立法院開議期間，黃秀芳每天搭高鐵北上空檔前，於全縣各地跑行程、掃街拜票，或下午會議結束再趕回彰化，跑傍晚行程，她不忘關懷黨員，最近寄出給黨員問候懇託信，本週六日除了掃街行程，週日（7號）將在員林市舉辦快閃馬路塗鴉活動，訴求親子風，展現其重視教育、文化的價值。

黃秀芳在給黨員的信中，一字一句流露出其為人母和妻子的溫柔與關懷，信中，她提醒記得多保暖，也寫著「民主這條路，有您一路支持，才有今日的果實，秀芳感念在心」，強調這次爭取縣長提名，雖然競爭激烈，但她堅持不放流言、不攻擊同志，也獲周清玉、翁金珠前縣長推薦，呼籲電話民調唯一支持黃秀芳。

本週日黃秀芳團隊會在員林市三和公園旁舉辦快閃馬路塗鴉活動，目前已經有近500組親子報名參加，黃秀芳期盼透過藝文活動，傳遞她重視教育、文化、社福、醫療的價值，彰化的未來，除了招商引資，更需要厚植人文底蘊，才能培育更多元的人才，一起建設彰化。

黃秀芳走其一貫作風的選舉風格，勤跑市場掃街拜票，握過鄉親手，期望用溫度帶進選票。（黃秀芳服務處提供）

黃秀芳給黨員一封信，搬出兩位前彰化縣長周清玉、翁金珠的推薦與支持。（黃秀芳服務處提供）

