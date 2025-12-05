為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台灣美食讓人肥！ 駐日代表處貼文「國家機密外洩了」

    2025/12/05 20:25 駐日特派員林翠儀／東京5日報導
    駐日代表處社群平台X，4日貼出「國家機密外洩」貼文引發網友熱議。（擷取自駐日代表處官方社群平台X）

    駐日代表處社群平台X，4日貼出「國家機密外洩」貼文引發網友熱議。（擷取自駐日代表處官方社群平台X）

    台灣駐日代表處官方社群平台X，4日貼出「國家機密外洩」貼文引發網友熱議，目前已有20多萬人次點閱。所謂國家機密外洩是指「台灣的東西太好吃，有發胖的危險」，貼文中還附上台灣各式人氣水果和美食照片，讓日本網友直呼「台灣超危險」。

    日本首相高市早苗在國會答辯提到「台灣有事可能構成日本存亡危機」之後，中國加強對日施壓，也引發日本網友擔心台灣的安危。上月底X上有位名為「直亮」的日本網友貼文說，他瀏覽Threads時看到其他日本人詢問「去台灣旅遊會不會危險」等討論串，結果他就秀出自己的訪台經驗，表示只去了台灣幾天，體重從原本68.4公斤增加到73.1公斤。結果引來一堆日本網友說「台灣超危險」。

    日中關係緊張以來，日本網路的社群平台X上，出現了很多網友將中國嗆聲加工惡搞的貼文，日本網友稱為「大喜利」（全民搞笑）時代來臨，台灣網友適時加入接力搞笑，也讓台日友誼在網路上更為緊密。

    受到這波台日網友「大喜利」接力風潮，我駐日代表處的官方X近來因「台灣有事」議題，以及轉貼賴清德總統壽司午餐等貼文，也受到日本網友的高度關注。

    駐日代表處4日在X貼文「哦，那欸安餒……！我國重要機密從哪裡外洩的？」

    「台灣的東西太好吃，有發胖的危險」最近似乎成為話題。東西好吃，人又友善，而且很安全。不知不覺，體重就增加了，「台灣超危險」。這個秘密絕對只能在這裡說喔。

    日本網媒JCAST NEWS報導駐日代表處的這則貼文，提到有位名為Miaou的網友出來「認罪」，他說前陣子在Threads廣傳這個國家機密，那時候收到很多網友貼的台灣貓迷因，結果決定下月再去台灣。也有網友公告貼出「犯罪預告」說，「怎樣！就是要廣傳台灣的秘密，怕了吧！就是要去台灣吃到撐，而且還要一去再去！」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播