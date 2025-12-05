台灣美食讓人肥！ 駐日代表處貼文「國家機密外洩了」

駐日代表處社群平台X，4日貼出「國家機密外洩」貼文引發網友熱議。（擷取自駐日代表處官方社群平台X）

台灣駐日代表處官方社群平台X，4日貼出「國家機密外洩」貼文引發網友熱議，目前已有20多萬人次點閱。所謂國家機密外洩是指「台灣的東西太好吃，有發胖的危險」，貼文中還附上台灣各式人氣水果和美食照片，讓日本網友直呼「台灣超危險」。

日本首相高市早苗在國會答辯提到「台灣有事可能構成日本存亡危機」之後，中國加強對日施壓，也引發日本網友擔心台灣的安危。上月底X上有位名為「直亮」的日本網友貼文說，他瀏覽Threads時看到其他日本人詢問「去台灣旅遊會不會危險」等討論串，結果他就秀出自己的訪台經驗，表示只去了台灣幾天，體重從原本68.4公斤增加到73.1公斤。結果引來一堆日本網友說「台灣超危險」。

日中關係緊張以來，日本網路的社群平台X上，出現了很多網友將中國嗆聲加工惡搞的貼文，日本網友稱為「大喜利」（全民搞笑）時代來臨，台灣網友適時加入接力搞笑，也讓台日友誼在網路上更為緊密。

受到這波台日網友「大喜利」接力風潮，我駐日代表處的官方X近來因「台灣有事」議題，以及轉貼賴清德總統壽司午餐等貼文，也受到日本網友的高度關注。

駐日代表處4日在X貼文「哦，那欸安餒……！我國重要機密從哪裡外洩的？」

「台灣的東西太好吃，有發胖的危險」最近似乎成為話題。東西好吃，人又友善，而且很安全。不知不覺，體重就增加了，「台灣超危險」。這個秘密絕對只能在這裡說喔。

日本網媒JCAST NEWS報導駐日代表處的這則貼文，提到有位名為Miaou的網友出來「認罪」，他說前陣子在Threads廣傳這個國家機密，那時候收到很多網友貼的台灣貓迷因，結果決定下月再去台灣。也有網友公告貼出「犯罪預告」說，「怎樣！就是要廣傳台灣的秘密，怕了吧！就是要去台灣吃到撐，而且還要一去再去！」

「台湾はご飯が美味しくて太るから危険」と

話題だそうですね



そ、そんな…！我が国の重大な機密がどこから漏れてしまったのでしょうか？



美味しいし、人も優しいし、治安はいいし

いつの間にか体重が増えて「台湾は危険」だなんて



絶対に ここだけの秘密ですよ

（๑˘ ₃˘๑）ﾅｲｼｮ



（※冗談です） pic.twitter.com/vQdU6Z4S1U — Taiwan in Japan 台北駐日経済文化代表処 （@Taiwan_in_Japan） December 4, 2025

