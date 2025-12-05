為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    視導慰勉心戰大隊、資通電軍 顧立雄：以堅強實力建構無形防線

    2025/12/05 19:36 記者方瑋立／台北報導
    國防部長顧立雄今（5）日視導北部駐軍，先後慰勉心戰大隊及資通電軍，感謝官兵長期堅守崗位、不分晝夜執行任務。圖為顧立雄日前聽取專人說明Altius-600M攻擊型無人機性能諸元。（資料照，國防部提供）

    國防部長顧立雄今（5）日視導北部駐軍，先後慰勉心戰大隊及資通電軍，感謝官兵長期堅守崗位、不分晝夜執行任務。圖為顧立雄日前聽取專人說明Altius-600M攻擊型無人機性能諸元。（資料照，國防部提供）

    中國官方近期頻以錯假資訊企圖對台遂行長臂管轄及「三戰」，國防部長顧立雄今（5）日視導北部駐軍，先後慰勉心戰大隊及資通電軍，感謝官兵長期堅守崗位、不分晝夜執行任務，並為大家加油、打氣，強調國防部是所有在第一線抗敵官兵最堅實的後盾。

    國防部今天發布新聞稿指出，顧立雄上午首先赴心戰大隊，聽取任務簡報，瞭解部隊近期認知攻防執行成果，並聽取專人說明心戰作業車等裝備性能諸元與運用方式。

    顧立雄說，日前敵人以不實資訊進行分化、滲透攻擊，目的在打擊軍心士氣，削弱我方韌性。但官兵弟兄姊妹仍以最高標準，發揮了部隊在訊息傳播、心理作戰及反制敵宣傳上的高昂士氣與戰力，殊值肯定。

    顧立雄也在視導資通電軍部隊時指出，單位在資安防護等任務方面，展現了高度的專業能力，是守護網路疆土的重要力量。面對灰色地帶襲擾、網路攻擊與認知作戰等複合式威脅，我方必須以堅強實力，建構無形戰線的重要防線。

    顧立雄特別感謝2個單位官兵眷屬的支持與體諒，讓大家能無後顧之憂執行任務。他勉勵大家，持續精進個人本職學能，面對資訊戰與心理戰等多元威脅，保持高度警覺，以專業能力與團隊合作克敵致勝。他也要求各級幹部，落實照顧官兵生活，營造穩定安心的工作環境，並強化保密安全，以確保官兵能在更周延的規劃下，有效達成任務。

