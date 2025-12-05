助理費除罪化付委 國會助理工會批自肥：籲立即停止修法

國民黨立委陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」，明定立委統籌運用「補助費」，且免檢據核銷，多名藍營助理直呼根本是「勞權倒退」。圖為立法院中興大樓佈告欄張貼多張國會助理徵才資訊。（記者李文馨攝）

國民黨立委陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」等修法，明定助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，將助理費除罪化，相關草案今天已付委審查，引發國會助理反彈聲浪。國會助理工會晚間發布聲明嚴正反對，強調此舉等同立委以廢除公費助理方式自肥，讓助理勞動權益向後倒退數10年，呼籲立法院立即停止此一修法。

國會助理工會表示，對於任何可能弱化公費助理制度機制、侵害公費助理權益的修法方向，嚴正表達反對立場，並呼籲朝野立委務必三思而後行，勿以任何形式讓第一線承擔立委問政與民意服務的公費助理權益，成為政治算計下的犧牲品。

國會助理工會表示，公費助理是國會運作的重要支柱，是立法委員問政與服務的幕後推手，亦受相關法律規範監督的關係人，此提案將公費助理修正為助理，並將立法委員助理費直接補助給立法委員，且免檢據核銷，此舉等同立委以廢除公費助理方式自肥，不僅使現有的公費助理頓失制度保障，更是直接把國會透明度蓋上黑布，規避法律監督與人民檢視。

聲明強調，廢除公費助理制度讓助理勞動權益向後倒退數10年，亦傷害我國的民主法治，本會在此明確嚴正反對，並呼籲立即停止此一修法。

助理工會向朝野立委呼籲，國會改革應持續朝向健全國會制度、加強透明化爭取人民信任，如日本建立政策秘書、第一與第二秘書並公開可供民眾查詢，因此本會自成立以來致力於提高公費助理職業尊嚴、推動「國會助理法制化」，盼透過專法明文規範舉凡公費助理的身分定位、聘僱關係、工作內容與範圍、薪資與工時、休假與加班、職業安全與申訴管道等制度，以健全國會、吸引優秀人才投入公眾事務、以成為立委問政服務堅實可靠的支持。

