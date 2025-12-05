為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    台南明年總預算初審被刪6000多萬 康寧大學建物3預算遭刪剩3000元

    2025/12/05 16:37 記者蔡文居／台南報導
    台南市議會第4屆第6次定期會今天閉幕，由於明年度南市地方總預算仍未審完，市議會今天利用最一天續審預算，最後流會結束。（記者蔡文居攝）

    台南市議會第4屆第6次定期會今天閉幕，由於明年度南市地方總預算仍未審完，市議會今天利用最後一天續審預算，最後因出席人數不足而流會，結束本次定期會。累計至今天為止，南市總預算初審刪減數共6千多萬元，其中，價購康寧大學台南校區建物及維護管理費用3筆預算共5300多萬元，除保留科目1000元外，其餘全數遭刪除。

    115年度台南市總預算歲出編列1270億餘元，至今天定期會結束，迄未完成審查，目前尚有環保局等10餘個局處單位預算未審完。南市議會將於12月10日至19日召開臨時會，接續審議台南市總預算暨附屬單位預算案。

    這次議會審席審查，初審共刪除6筆預算，包括財稅局編列價購康寧大學台南校區建物及設備經費3000萬元，經發局康寧大學校舍轉型活化土地租金1310萬餘元以及維護管理費用996萬元。3筆預算各保留科目1000元，其餘全遭刪除，由於全案尚待二、三讀，市府將尋求議會的支持，力求全案得以翻案。

    另外，經發局輔導推廣及協助新商圈設立費用250萬元，遭刪減一半。民政局編列辦理第5屆市長就職典禮相關費用80萬元，遭刪減13萬餘元。

    此外，台南市議會編列姐妹市、城市交流及國際議會活動經費1500萬，被刪減1300萬元，並修正名稱為接待城市交流及國際議會活動及禮品經費。累計6筆預算共刪減6740萬餘元。

