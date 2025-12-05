北美僑胞力助連結台灣與世界 林佳龍致謝：海外最堅實後盾

「北美各地台灣會館、台灣中心暨台灣協會回國訪問團」近日抵台，外交部長林佳龍3日於外交部歡迎訪團一行，並向僑界努力團結台灣致謝。（外交部提供）

「北美各地台灣會館、台灣中心暨台灣協會回國訪問團」近日抵台，外交部長林佳龍3日於外交部歡迎訪團一行，並藉此機會向所有旅居海外的台僑致上最誠摯的謝意，感謝僑胞成為海外最堅實的後盾。林佳龍說，長期以來，各地僑團積極推廣台灣文化、凝聚社群情誼，更在第一線扮演連結台灣與國際的重要橋樑，讓台灣的多元文化與民主價值在全球持續被看見。

林佳龍在社群分享說，近年台美關係不斷深化，今年已有6位美國州長及總督先後來訪；隨著台積電擴大投資亞利桑那州，以及台灣「電子七哥」加速在德州布局，台灣正積極落實總統賴清德「立足台灣、布局全球、加強美國、行銷全世界」的經貿戰略藍圖，推動台美邁向真正的經濟共榮。

在台加關係方面，林佳龍指出，雙方於投資促進及保障協議（FIPA）、科技創新、供應鏈韌性等領域皆持續累積具體成果，而這些重要進展的背後，都少不了當地僑胞的支持與努力。他並特別感謝此次率團返台的總統府國策顧問林榮松、田詒鴻，以及行政院政務顧問宋明麗等7位共同團長的貢獻。

林佳龍轉述宋明麗致詞時指出，「無論台灣人遇到什麼困難，北美會館永遠是大家在海外最堅強的後盾」，這段話令他深受感動。林佳龍強調，在當前國際局勢快速變動的關鍵時刻，更需要海內外台灣人團結一致。

展望未來，林佳龍表示，台灣將持續與美國、加拿大等民主夥伴合作，打造更具韌性的「非紅供應鏈」，並在安全議題上加強協作，展現台灣自我防衛的決心，為區域穩定與繁榮做出貢獻。他也期盼僑胞返回北美後，持續發揮影響力，讓更多國際友人認識台灣、支持台灣、看見台灣的重要價值。

行政院政務顧問宋明麗（左）致詞時說，「無論台灣人遇到什麼困難，北美會館永遠是大家在海外最堅強的後盾」，這段話令外交部長林佳龍深受感動。（外交部提供）

