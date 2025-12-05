黃國昌批內政部封鎖小紅書 卓冠廷質疑「故意護航詐騙？」

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

內政部4日宣布，依法對中國社群平台「小紅書」祭出「網路停止解析及限制接取命令」，暫定封鎖一年，震驚網路社群。民眾黨主席黃國昌痛批內政部「雙重標準」，質疑為何不禁用臉書、IG等平台，卻獨禁榜上無名的小紅書？這番言論立刻遭到新北市議員卓冠廷重砲回擊，質疑黃國昌是「搞不清楚狀況，還是故意護航詐騙？」

卓冠廷揭露小紅書遭禁的關鍵原因，就是拒絕配合台灣政府打擊詐騙，更質疑黃國昌是「搞不清楚狀況，還是故意護航詐騙？」

卓冠廷今（5）日在臉書發文指出，黃國昌在質疑禁令前，應先瞭解時事。他強調，小紅書遭禁一年，是因為該平台屢次違規且不願與我國政府合作。打詐單位早已清楚表明，行政院、內政部及警政單位在今年10月14日就透過海基會發函給小紅書母公司，要求提出具體改善方案，但迄今仍未收到任何回應。

卓冠廷進一步踢爆，小紅書共有15項違規，包含但不限於「蒐集位置、蒐集通訊錄、蒐集剪貼簿、蒐集截圖、讀取裝置上儲存空間、未啟動時上傳非必要個資」等，資安風險極高。

卓冠廷表示，黃國昌點名的臉書、Threads等平台，其母公司Meta則是盡可能配合台灣政府打詐。Meta不僅在今年6月針對投資廣告導入身分驗證，更啟用打詐AI，成功將臉書商城的詐騙案件從每日最高180件降至10件。

此外，臉書因受《防詐條例》列管，數發部先前曾對其開罰1500萬元，Threads今年也已納入列管。卓冠廷直批，黃國昌刻意忽略小紅書的拒絕溝通和高風險個資竊取的行徑，將配合打詐、接受開罰的平台與拒絕合作的平台混為一談，完全是「邏輯錯亂」，令人懷疑「黃國昌是搞不清楚狀況，還是故意護航詐騙？」

