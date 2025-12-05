力挺台灣主辦國際護理大會！國際護理協會訪台 林佳龍致謝

外交部長林佳龍（右）4日接見「國際護理協會」執行長卡頓（Howard Catton，左）一行。（外交部提供）

外交部長林佳龍昨（4）日接見「國際護理協會」（ICN）執行長卡頓（Howard Catton）、全球活動暨會員發展負責人戈伊蘇埃塔（Italo Goyzueta），以及台灣護理學會（TWNA）幹部，感謝ICN對我國TWNA的支持，也肯定TWNA的努力，成功申獲「國際護理協會2027年國際護理大會」在台舉辦。

外交部今天發布新聞稿說明，ICN成立於1899年，目前計有140個會員組織，是與世界衛生組織（WHO）有正式合作關係的國際非政府組織，其運作方針與聯合國及WHO健康政策緊密相關。ICN國際護理大會每兩年舉辦一次，是全球最具規模及影響力的國際護理盛會。外交部將持續鼓勵我國民間團體爭取在台舉辦大型國際會議及活動，讓世界看見台灣。

外交部轉述，林佳龍會中感謝ICN支持「ICN 2027年國際護理大會」在台舉行，並期盼未來與ICN深化合作，共同提升全球健康福祉。卡頓則非常肯定台灣在全球照護系統中的領導地位，並稱許TWNA是ICN重要會員，樂見前述大會在台灣主辦，將為國際護理界及健康政策制定者交流的重要平台。

外交部指出，林佳龍本次接見ICN訪團，陪同在座的有TWNA理事長廖美南、副理事長暨ICN理事陳靜敏、副理事長范君瑜、監事暨ICN前第三副理事長黃璉華、秘書長陳淑芬、組長莊子嫻，以及外交部NGO國際事務會執行長江振瑋等人。

外交部長林佳龍4日與「國際護理協會」訪團一行及「台灣護理學會」幹部合影，左起外交部NGO國際事務會執行長江振瑋、TWNA副理事長范君瑜、TWNA副理事長暨ICN理事陳靜敏、ICN全球活動暨會員發展負責人Italo Goyzueta、ICN執行長Howard Catton、外交部長林佳龍、TWNA理事長廖美南、TWNA監事暨ICN前第三副理事長黃璉華、TWNA秘書長陳淑芬、TWNA組長莊子嫻。（外交部提供）

