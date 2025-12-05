為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    財劃法覆議案遭藍白否決 卓榮泰：無必須執行壓力

    2025/12/05 15:25 記者鄭景議／台北報導
    行政院長卓榮泰回應「財政收支劃分法」修正部分條文覆議案遭否決。（記者鄭景議攝）

    立法院會今天處理「財政收支劃分法」修正部分條文覆議案，遭藍白多數否決。對此行政院長卓榮泰今日下午前往消防署出席「114年全國消防志工菁英頒獎表揚活動」，接受媒體聯訪時表示，國會一連串強行表決，又拒絕安排行政院到立法院作報告，不讓政院把財劃法錯誤的內容向國人說明，試圖把人民的眼睛耳朵摀起來，對於這種不經議事程序的決議，「行政院沒有必須執行的壓力」。

    卓榮泰說，從立法院拒絕安排行政院報告，執意表決，大概就知道結果會是如此，最近一直以來，國會審查法案不經討論、逕付二讀、強行表決，審查覆議案，不經報告、不用答詢，也強行表決，這就是要讓真相無法呈現在國人面前。

    卓榮泰指出，政院報告會把財劃法錯誤的內容向國會說明，讓國人清楚，答詢也會讓整個爭議更為清楚明白，但是國會拒絕了這樣的程序，他奉勸國會不要以為把人民的眼睛跟耳朵摀起來，大家就會願意把頭埋在沙子裡，成為一隻鴕鳥，對於這種不經議事程序的決議，行政院沒有必須執行的壓力。

