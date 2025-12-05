中共東海集結艦艇 台日齊發聲：持續關注、掌握動態

「路透」報導，中國正在東亞海域部署大量海軍和海警艦艇，數量高峰一度逾百艘，目前仍有約90艘在區域內活動。中國軍艦示意圖。（資料照）

「路透」報導，中國正在東亞海域部署大量海軍和海警艦艇，數量高峰一度逾百艘，目前仍有約90艘在區域內活動。針對共軍動態，我國國防部今表示，國軍運用聯合情監偵手段，可有效掌握共軍動態，並適切應處。日本官房長官木原稔在記者會上就中國艦船的部署表示：「有關周邊的軍事動向，正高度重視、密切關注。」他強調將做好萬全的情報收集和警戒監視工作。

路透社日前援引多名情報部門人士的話稱，中國在東亞海域部署了大量海軍和海警局的艦船及警備艇。據稱總計約100艘。中方對日本首相高市早苗涉台國會答辯提出抗議。此外，中方對台灣為加強防衛而編列特別預算的做法表示不滿，外界擔憂其在台灣周邊開展軍事演習。根據報導，此次艦船的部署規模超過了去年12月中國開展的被稱為史上最大規模的海上軍事行動。

日本共同社報導，日本官房長官木原稔在5日的記者會上就中國艦船的部署表示：「有關我國周邊的軍事動向，正高度重視、密切關注。」他強調將做好萬全的情報收集和警戒監視工作。

「路透」也報導，日本防衛大臣小泉進次郎被問及中國在東海的活動時表示，日本已知悉相關報導，並「高度關注」中國軍事動向，但未對具體部署評論。他並說：「中國一直在日本周邊地區擴大和加強軍事活動，我們持續努力蒐集和分析有關中國軍事動向的情報」。

他強調，「無論如何，政府將持續深切關注日本周邊發展，並盡一切努力確保徹底的資訊蒐集與監控」。

據指出，確認到的情況是中方一度部署超過100艘艦船，本月4日時為90艘以上。活動範圍從黃海南部到東海、南海以及太平洋。據稱3日在西太平洋有4支中國海軍艦隊航行。據悉，中國多在年底開展軍事訓練，台灣方面正持續關注。

我國國防部則表示，國軍運用聯合情監偵手段，可有效掌握共軍動態，並適切應處。總統府發言人郭雅慧也說，中國這樣的軍事行動不單單只有局限在印太區域上，共軍分佈是從黃海以南，還有在釣魚台東海往南海，甚至於在西太平洋都有所分佈。她說，這確實對於印太、整個區域造成威脅跟影響。

郭指出，賴總統責請國防部，還有國安相關單位都要有完整掌握、及時回報。她強調，國家安全無虞，這部分國人可以安心，政府也有信心可以把這部分做好。

