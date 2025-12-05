藍白為禁用小紅書急跳腳 吳思瑤打臉：修法打詐是朝野共識

內政部與刑事局4日宣布，對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖期間暫定一年。（路透）

中國社交軟體「小紅書」2年來涉入1706件詐騙案，內政部昨宣布啟動「網際網路停止解析與限制接取」，藍白質疑政府箝制言論自由、連台灣都要翻牆。對此，民進黨政策會執行長吳思瑤今（5日）指出，《打詐條例》是立法院朝野通過的法律，要求各網絡平台配合政府辦案需要並提供資訊，別人都照做、只有小紅書毫不配合，因此不該給予特權。

內政部與刑事局昨天宣布，即日起對小紅書發布暫定1年的「網際網路停止解析及限制接取命令」，用戶使用小紅書將會頻繁出現無法加載情形；內政部並強調，小紅書有隱私外洩疑慮，呼籲國人不要使用。

對於在野黨反彈，吳思瑤今表示，打詐和資安很重要，大家都要政府硬起來，網路詐騙案就是新型詐騙的大宗，非管不可。Google、Meta、Line能做到，為什麼小紅書做不到？小紅書不守法落地，不配合犯罪偵查，不保護用戶資安，成為詐騙犯罪的破口，「小紅書被禁，不是因為來自中國！」

吳思瑤說，《打詐條例》是立法院朝野通過的法律，政府強化打詐是全民共識，也是跨黨共識；防治網路詐騙，各黨立委都一再質詢監督強化政策作為，要求各網絡平台要配合政府辦案需要，提供資訊、接受管理。別人都照做，只有小紅書毫不配合，政府溝通無效，被迫採取最終手段。

吳思瑤強調，打詐這麼重要，就要一視同仁，不應有例外、不該給特權，要向詐騙集團宣戰。

民進黨立委沈伯洋也說，當台灣執法單位要幫忙追查詐騙案件，要幫人民討回公道時，Meta、Google等平台願意配合台灣執法單位調資料，小紅書卻是已讀不回；若小紅書一直已讀不回、在台灣沒有落地，將變成詐騙溫床又無法處理，政府為了保護民眾的財產安全，只好祭出限制接取等措施。

