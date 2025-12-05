北市議員憂禁小紅書影響微型電商生計 消保官建議網購選國內大型電商

內政部昨宣布封鎖小紅書。（路透社）

因防詐因素，內政部昨（4日）宣布封鎖中國社群平台「小紅書」。北市議員張斯綱今指出，支持政府打擊詐騙，但台北市大量依賴該平台進行行銷的微型電商、個人工作室及新媒體創作者瞬間失去營生工具，要求產業發展局、法務局介入，啟動產業評估衝擊並輔導。產發局表示，北市數位企業發展中心有提供跨境電商輔導服務，可視需求轉介平台。法務局指出，小紅書為境外社群，且非典型電商，求償風險高，建議消費者優先選用國內大型電商平台。

張斯綱指出，台北市是數位行銷與新創產業的重鎮，許多經費有限的年輕創業者、美妝博主、代購業者，長期將「小紅書」作為導流與維繫客戶的主要管道。而中央說斷就斷，也讓業者措手不及，不僅已投放的廣告預算泡湯，更面臨訂單無法出貨、客戶聯繫中斷的「斷鏈」危機。

他指出，許多年輕人哀鴻遍野，如今平台連線受阻，部分消費者找不到賣家，賣家也無法履約，極可能引發恐慌性退款與詐欺誤會，北市府應立刻緊急因應，包含啟動災損評估、輔導數位轉型、預防消費糾紛等。

產發局表示，「台北數位企業發展中心」針對中小企業長期提供跨境電商、數位行銷與平台經營的專業輔導服務，商家或民眾有相關需求，皆可洽詢數位企業發展中心，將提供一對一諮詢，並視個別情形協助轉介至其他合適電商平台。

台北市簡任消保官葉家豪表示，小紅書為境外社群平台，且非典型電商網購平台，小紅書上賣家可能多數都在境外，發生退貨、退款或履約爭議時，聯絡不易且可能不適用我國消費者保護法，求償風險較高。他建議，網路購物時，優先選用國內合法具信譽電商平台。針對小紅書平台上成立的交易關係，建議消費者可先以其他聯繫方式，與賣家聯繫確認後續履約情形；若賣家為國內業者，而未如期交付且以信用卡方式支付款項者，可向發卡銀行申請爭議款，或向各縣市政府消費者服務中心提起申訴，以保障自身權益。

