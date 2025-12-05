為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    陳玉珍提「助理除罪化」傅崐萁稱是進步法案 林智群轟：鬼才信你！

    2025/12/05 15:50 即時新聞／綜合報導
    傅崐萁。（資料照）

    傅崐萁。（資料照）

    國民黨立委陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」，將立委助理費除罪化，相關草案今天已付委審查。國民黨團總召傅崐萁今受訪回應，助理費的修正是進步法案，修法好好保護民代助理，無須成為民代的共犯。對此，律師林智群酸說，「鬼才信你！助理費就是助理費，相關撥付都有制度，行之有年，為什麼要全部撥到立法委員帳戶，變成你的小金庫，還不用檢附單據核銷？」

    林智群今於社群平台發文提到，「一堆立法委員因為侵吞助理費被起訴貪污，不就證明了，就算是有制度在那裡，還是有人會想侵吞入己。」

    現在傅崐萁要修法改成助理費直接匯到立法委員帳戶，豈不是一個月變相幫立法委員加薪60幾萬？反正你愛怎麼用就怎麼用，警察抓到也告不了你。

    林智群怒轟，「藍白多數2年，除了擴權自肥，搞政治鬥爭，爲反對而反對，到底監督了什麼？如果說國民黨是爛，民眾黨就是為虎作倀，什麼第三政黨？小藍教就小藍教，還裝？」

    臉書粉專「MR.柯學先生」發文酸說，「傅崐萁稱助理費除罪化是為了保護助理，是一個進步的法案？為你示範什麼叫睜眼說瞎話」。

    在 Threads 查看

    相關新聞請見︰

    助理費除罪化 傅崐萁稱進步法案：是保護這些助理

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播