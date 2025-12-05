陳玉珍提「助理除罪化」傅崐萁稱是進步法案 林智群轟：鬼才信你！

傅崐萁。（資料照）

國民黨立委陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」，將立委助理費除罪化，相關草案今天已付委審查。國民黨團總召傅崐萁今受訪回應，助理費的修正是進步法案，修法好好保護民代助理，無須成為民代的共犯。對此，律師林智群酸說，「鬼才信你！助理費就是助理費，相關撥付都有制度，行之有年，為什麼要全部撥到立法委員帳戶，變成你的小金庫，還不用檢附單據核銷？」

林智群今於社群平台發文提到，「一堆立法委員因為侵吞助理費被起訴貪污，不就證明了，就算是有制度在那裡，還是有人會想侵吞入己。」

現在傅崐萁要修法改成助理費直接匯到立法委員帳戶，豈不是一個月變相幫立法委員加薪60幾萬？反正你愛怎麼用就怎麼用，警察抓到也告不了你。

林智群怒轟，「藍白多數2年，除了擴權自肥，搞政治鬥爭，爲反對而反對，到底監督了什麼？如果說國民黨是爛，民眾黨就是為虎作倀，什麼第三政黨？小藍教就小藍教，還裝？」

臉書粉專「MR.柯學先生」發文酸說，「傅崐萁稱助理費除罪化是為了保護助理，是一個進步的法案？為你示範什麼叫睜眼說瞎話」。

