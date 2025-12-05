為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    小紅書被禁藍白跳腳 王定宇：現在變成在挺詐騙！

    2025/12/05 14:25 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委王定宇。（資料照）

    民進黨立委王定宇。（資料照）

    內政部昨日以打擊詐騙為由，宣布封鎖中國大陸知名社群媒體app「小紅書」1年，國民黨與民眾黨因此跳腳。對此，民進黨立委王定宇表示，支持小紅書就是支持網路詐騙！藍白現在是只要是中國的就瞎挺、只要是民進黨政府要做的就瞎反對，結果現在變成在挺詐騙！

    王定宇在臉書PO文表示，藍白瞎扯小紅書下架是白色恐怖？資安15項全不合格！還不理不睬，數位發展部強調「1.小紅書依照15項涉及個資與系統權限的指標進行檢視，是「全數不合格」，資安風險最為嚴重。2.長期拒絕「落地」，不願依照台灣法律規定設立法律代表人。3.拒絕提供執法單位調查詐騙所需的基本資料。」

    王定宇指出，懲處小紅書並非基於政治立場，而是基於法規遵循與資安風險考量，主管機關強調，凡在台提供服務的數位平台皆須遵守中華民國法律、接受法律管轄，目前Meta（Facebook）、Google、LINE、TikTok等跨國平台均已依法在台設置法律代表人並履行義務；小紅書遭禁的主因是其長期拒絕「落地」，不願設立法律代表人，也未提供執法單位調查詐騙所需的基本資料，措施並非基於政治立場，而是基於法規遵循與資安風險考量。

    王定宇續指，今年臉書因未符合法規遭數發部裁罰逾千萬元，但若同樣情況發生在小紅書，台灣政府既無法裁罰、無法要求改善，更無從保障受害民眾權益，數位發展部日前也就「資安高風險App」召開記者會，公布受測的5款應用程式，包括抖音、小紅書、微博、微信與百度雲盤。

    王定宇直言，此次檢測發現，這些App普遍存在六大類資安風險，涵蓋蒐集敏感性資訊、讀取儲存空間、逾越使用權限、掌握生物特徵、擷取系統資訊，以及數據回傳與分享等面向，其中，小紅書依照15項涉及個資與系統權限的指標進行全面檢視，小紅書在上述15項指標中「全數不合格」，資安風險最為嚴重。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播