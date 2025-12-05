小紅書被禁藍白跳腳 王定宇：現在變成在挺詐騙！

民進黨立委王定宇。（資料照）

內政部昨日以打擊詐騙為由，宣布封鎖中國大陸知名社群媒體app「小紅書」1年，國民黨與民眾黨因此跳腳。對此，民進黨立委王定宇表示，支持小紅書就是支持網路詐騙！藍白現在是只要是中國的就瞎挺、只要是民進黨政府要做的就瞎反對，結果現在變成在挺詐騙！

王定宇在臉書PO文表示，藍白瞎扯小紅書下架是白色恐怖？資安15項全不合格！還不理不睬，數位發展部強調「1.小紅書依照15項涉及個資與系統權限的指標進行檢視，是「全數不合格」，資安風險最為嚴重。2.長期拒絕「落地」，不願依照台灣法律規定設立法律代表人。3.拒絕提供執法單位調查詐騙所需的基本資料。」

王定宇指出，懲處小紅書並非基於政治立場，而是基於法規遵循與資安風險考量，主管機關強調，凡在台提供服務的數位平台皆須遵守中華民國法律、接受法律管轄，目前Meta（Facebook）、Google、LINE、TikTok等跨國平台均已依法在台設置法律代表人並履行義務；小紅書遭禁的主因是其長期拒絕「落地」，不願設立法律代表人，也未提供執法單位調查詐騙所需的基本資料，措施並非基於政治立場，而是基於法規遵循與資安風險考量。

王定宇續指，今年臉書因未符合法規遭數發部裁罰逾千萬元，但若同樣情況發生在小紅書，台灣政府既無法裁罰、無法要求改善，更無從保障受害民眾權益，數位發展部日前也就「資安高風險App」召開記者會，公布受測的5款應用程式，包括抖音、小紅書、微博、微信與百度雲盤。

王定宇直言，此次檢測發現，這些App普遍存在六大類資安風險，涵蓋蒐集敏感性資訊、讀取儲存空間、逾越使用權限、掌握生物特徵、擷取系統資訊，以及數據回傳與分享等面向，其中，小紅書依照15項涉及個資與系統權限的指標進行全面檢視，小紅書在上述15項指標中「全數不合格」，資安風險最為嚴重。

