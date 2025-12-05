為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    李四川嘆言行被放大檢視 終於懂韓國瑜當年「這句話」

    2025/12/05 14:50 記者甘孟霖／台北報導
    汪志冰贈送蔣萬安、李四川禮物，祝賀連任、當選。（記者甘孟霖攝）

    台北市副市長李四川被認為是國民黨2026新北市長候選人有力人選，國民黨議員汪志冰今（5日）也於市政總質詢直球對決詢問選舉議題，李四川也坦言，近日一言一行都被放大檢視，終於體會到立法院長韓國瑜曾說過的「雞蛋裡面挑鋼筋」。

    汪志冰今於議場送吉祥物大蒜苗、菜頭、蔥、粽子，祝福蔣萬安、李四川穩操勝算、好彩頭、從從容容、包中，蔣萬安、李四川2人則反過來祝福汪志冰連任成功。

    汪志冰問蔣萬安，未來是否會幫李四川站台？如藍白整合，民眾黨主席黃國昌邀請，是否會幫忙站台？蔣萬安回應，離選舉還有時間，團隊目前都沒在思考，至於跨黨派站台，會尊重黨屆時的協調。李四川則說，現在他們都在站輝達的台，現在他是台北市副市長，以市政為主，而他的想法也沒轉彎過，尊重黨的意志，要他承擔不會排斥。

    不過，李四川也透露，黨部高層尚未徵詢他；且太太以及家人都堅決反對他出來選舉，如果要登記參選，還是要尊重，「我太太是家裡領導」。蔣萬安則笑說，這他也有經驗，還是要尊重「老闆」。

    汪志冰追問，為何李四川一直強調自己不喜歡選舉。李四川回應，工程人本來一就是一、二就是二，但這兩天他連說話，一句話都會被挑出來檢視，可以理解韓國瑜過去曾說過「雞蛋裡面挑鋼筋」，這幾天他也體驗到台灣的選舉文化。

