為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    各族群都是台灣主人 賴清德：共同建構出一個國家

    2025/12/05 14:29 記者陳政宇／台北報導
    民進黨主席賴清德出席客家事務部近日所舉辦的「總統與客青有約」活動。（圖由民進黨提供）

    民進黨主席賴清德出席客家事務部近日所舉辦的「總統與客青有約」活動。（圖由民進黨提供）

    民進黨今（5日）表示，為深化與客家青年的連結，黨主席賴清德出席客家事務部近日所舉辦的「總統與客青有約」活動。賴強調，民進黨捍衛各族群語言與文化平權，各族群語言都是台灣語言，共同建構出一個國家，台灣主體性由各族群共同參與所建構，各族群都是台灣主人。

    民進黨說明，賴清德偕同客委會主委古秀妃、民進黨副秘書長翁世豪以及客家部主任黃駿翔，與各產業領域的客家青年對話交流討論，並參觀客庄青年在各地客庄成果分享。賴表示，落實「客家六箭」政見，期許客家青年返鄉，持續深耕客家文化，實踐「越在地，越國際」，進而擴大影響、輸出國際。

    賴清德說，勉勵客家青年能回到故鄉，讓客家青年能代表客家社群，說出客家文化，與政府一起推動客家文化，帶動客家發展，落實「客家六箭」政見，讓客家文化不僅是台灣的文化，也成為世界的文化。

    為鼓勵客家青年能走進世界，賴清德指出，目前政府所推出「青年百億海外圓夢基金計畫」，就是鼓勵青年走向世界，這項計畫來自於在電視上看到一群「不老騎士」完成夢想的啓發，邀請15歲到30歲的年輕人能踴躍參加，讓夢想由年輕人來做，舞台由政府來搭，向教育部提出計畫，讓政府幫年輕人圓夢。

    對於青年提及應有長期計畫，鼓勵青年返鄉，以利銜接地方創生的發展議題。賴清德表示，地方創生是鼓勵青年回到故鄉，展現更強大的企圖心，政府透過地方創生計畫，達到自我運作、自負盈虧，進而擴充持續向前；也可以針對地方問題，透過提出地方創生計劃，與地方政府及當地企業提出改善計畫，其中客家部邱星崴副主委在苗栗南庄就是一個成功的案例。

    賴清德也強調，民進黨在2004年提出「族群多元國家一體決議文」，捍衛各族群語言與文化平權，每個族群都是國家主人，各族群語言都是台灣語言，共同建構出一個國家，台灣主體性由各族群共同參與所建構，各族群都是台灣主人。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播