簡舒培曝住戶喊「壞鄰居」 黃國昌嗆：妳講這種話才是壞鄰居

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌被爆住進台北市大安區一處豪宅，位於精華地段，台北市議員簡舒培爆料她實際詢問到該豪宅的住戶，對於「黃國昌成為鄰居」這件事的感受，對方回答黃國昌是「壞鄰居」。對此，黃國昌今受訪表示，「我覺得講這種話的簡舒培才是壞鄰居吧！」

今天立法院處理「財劃法」覆議案，黃國昌受訪表示，行政院長卓榮泰早就是一個不適任的行政院長了，提出第8次覆議，對他本人根本不痛不癢，付出代價的是國家的資源，讓立法院浪費時間來處理這個毫無意義的覆議。

柯文哲對藍白合下指導棋?黃國昌：一直都有在討論

對於昨天黃國昌和前民眾黨主席柯文哲直播，柯文哲說，2026不要再讓3%還是6%這種事（指2024大選的總統民調），媒體詢問是否代表藍白合策略的轉變？黃國昌表示，不會有什麼策略的轉變，民眾黨本於最大的誠意和善意，用最好的方式，挑選最強的團隊，給所有的台灣民眾最好的地方治理。

被問到是否認為柯文哲在對藍白合下指導棋？黃國昌表示，不會，他們一直都有在討論，有什麼好下指導棋的問題。

