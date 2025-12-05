台灣禁小紅書登微博熱搜！中國反應曝光

小紅書。（彭博）

內政部4日與刑事局詐欺犯罪防制中心召開記者會宣布，將依《詐欺犯罪危害防制條例》自即日起對「小紅書」APP發布「網際網路停止解析及限制接取命令」，暫定為期一年。相關新聞今日登上中國微博熱搜，大多中國網友主流論述稱，怕台灣人看到中國美好一面而禁止小紅書；中國官媒則批評，這是「賴清德當局無恥無聊又一惡舉」。

中國官方媒體《新華社》等媒體紛紛報導台灣下架小紅書新聞，並稱之為「賴清德當局無恥又無聊的又一惡劣舉動」。相關話題也在今日登上中國社群平台「微博」的熱門搜尋榜。大部分中國網友論述認為，民主進步黨（民進黨）是害怕民眾透過小紅書這類平台，看到中國真實的生活面貌，而禁用這個平台是為了禁止兩岸交流。

也有中國網友酸：「隨便找個理由封」、「說好的自由呢？」、「希望把微博也封了」、「賴桑幫我們做清網了」；還有中國網友自嘲「跟咱們中國挺像的」。

不過，針對下架小紅書，主管機關強調，凡在台提供服務的數位平台皆須遵守中華民國法律、接受法律管轄，目前Meta（Facebook）、Google、LINE、TikTok等跨國平台均已依法在台設置法律代表人並履行義務；小紅書遭禁的主因是其長期拒絕「落地」，不願設立法律代表人，也未提供執法單位調查詐騙所需的基本資料，措施並非基於政治立場，而是基於法規遵循與資安風險考量。

