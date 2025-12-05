為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    陳玉珍助理費修法恐助中共滲透！鍾佳濱：在野黨別暗度陳倉

    2025/12/05 13:48 記者陳政宇／台北報導
    立法院民進黨團幹事長鍾佳濱。（資料照）

    國民黨立委陳玉珍提案將助理費除罪化，今（5）日經立法院會交付委員會審查。對於如何因應，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，中央和地方民代屬性完全不同，但陳的版本一視同仁，可能會侵犯國會助理工作權，甚至成為中共滲透的跳板，委員會審議時應先召開公聽會釐清問題，呼籲在野黨別暗度陳倉。

    陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」、「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例修正草案」，明定助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，並將助理費除罪化。立法院會今天處理報告事項時，現場立委無人表達異議，兩項草案順利付委審查。

    對此，鍾佳濱接受本報訪問說明，在討論提出修法版本前，應該要先召開公聽會，因為陳玉珍的版本對於中央及地方民代的屬性，並未做一個基本的釐清：目前中央民代的立法委員享有薪水，地方民代則是領出席費。

    鍾佳濱說，助理費在這種情況之下，中央民代是屬於僱用助理的人事支出，但地方議員、尤其是非六都的地方議員，可能只是問政所需、資料收集的支出，需要有人協助準備資料，這在本質上有所差異。

    因此，鍾佳濱提醒，陳玉珍的修法是一視同仁，對地方民代而言是助理費除罪化，但對國會議員可能變成「助理費薪資化」，這筆錢變成國會議員的薪資，這是很嚴重的偏差，後續的委員會審議，民進黨團會強烈主張，應該先進行公聽會的研討，把問題的本質區分出來，而非好像要急著幫某人開脫。

    至於立法院助理費薪資化的影響，鍾佳濱說，這可能會侵犯國會助理的工作權，甚至會讓國會助理成為中共滲透的跳板，因為地方政府審查關於國安事項的機會不多，但立法院包括立委及其助理，都有可能接觸到機敏資料。

    鍾佳濱指出，該修法無形中會讓國會助理形同虛設，不要說良莠不齊，也可能是國安破口，民進黨團要勸告在野黨，要提出相關法制修改，應該認清楚問題的本質，不要混在一起夾帶偷渡過關。

