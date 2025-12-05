小紅書封鎖1年 趙少康：封不住民進黨的心虛

「戰鬥藍」發起人、前中廣董事長趙少康。（資料照）

針對賴政府以打擊詐騙為由，宣布封鎖中國大陸知名社群媒體app「小紅書」1年，「戰鬥藍」發起人、前中廣董事長趙少康今日諷稱，「封得了『小紅書』， 封不住民進黨的心虛」，他並預言，「1年只是起手式，1年之後還會有1年1年又1年。」

趙少康指出，昨天內政部記者會才剛結束，晚上「小紅書」的網頁就已經被封，動作之快，從沒看過政府為了打詐那麼積極，而且看到賴政府的理由，讓他忍不住笑了，台灣去年被詐騙金額1300多億，「小紅書」上被詐金額2億，根本是小巫見大巫，如果照民進黨的邏輯有詐騙就封鎖，請問臉書要不要封？IG要不要封？LINE 要不要封？還有詐騙最多的電話，中華電信要不要順便把市話也禁用？怎麼只挑「小紅書」？標準在哪裡？

趙少康表示，「說穿了，民進黨根本不是在打詐，他們就是害怕」，因為年輕人愛看「小紅書」，其中大部分內容都是旅遊、美妝、生活、穿搭等議題，民進黨怕年輕人看多了，眼界打開了，發現對岸根本不像民進黨講的那麼差，到頭來影響到明年的選舉，所以乾脆找個理由封掉，最省事，但問題是年輕人會接受嗎？

趙少康說，民進黨過去最愛喊「百分之百言論自由」、「台灣是民主燈塔」，天天笑對岸的網路審查，結果現在自己什麼都想管、什麼都想禁，看見不順眼就封鎖，聽見不同聲音就怕，以前中國大陸網友要翻牆才能看到自由資訊，現在輪到台灣人也要「翻牆」？「民進黨也許能封住一個『小紅書』，但封不住自己的心虛，一個執政黨怕成這樣，真的讓人笑掉大牙。」

