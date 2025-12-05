為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    小紅書封鎖1年 趙少康：封不住民進黨的心虛

    2025/12/05 14:33 記者施曉光／台北報導
    「戰鬥藍」發起人、前中廣董事長趙少康。（資料照）

    「戰鬥藍」發起人、前中廣董事長趙少康。（資料照）

    針對賴政府以打擊詐騙為由，宣布封鎖中國大陸知名社群媒體app「小紅書」1年，「戰鬥藍」發起人、前中廣董事長趙少康今日諷稱，「封得了『小紅書』， 封不住民進黨的心虛」，他並預言，「1年只是起手式，1年之後還會有1年1年又1年。」

    趙少康指出，昨天內政部記者會才剛結束，晚上「小紅書」的網頁就已經被封，動作之快，從沒看過政府為了打詐那麼積極，而且看到賴政府的理由，讓他忍不住笑了，台灣去年被詐騙金額1300多億，「小紅書」上被詐金額2億，根本是小巫見大巫，如果照民進黨的邏輯有詐騙就封鎖，請問臉書要不要封？IG要不要封？LINE 要不要封？還有詐騙最多的電話，中華電信要不要順便把市話也禁用？怎麼只挑「小紅書」？標準在哪裡？

    趙少康表示，「說穿了，民進黨根本不是在打詐，他們就是害怕」，因為年輕人愛看「小紅書」，其中大部分內容都是旅遊、美妝、生活、穿搭等議題，民進黨怕年輕人看多了，眼界打開了，發現對岸根本不像民進黨講的那麼差，到頭來影響到明年的選舉，所以乾脆找個理由封掉，最省事，但問題是年輕人會接受嗎？

    趙少康說，民進黨過去最愛喊「百分之百言論自由」、「台灣是民主燈塔」，天天笑對岸的網路審查，結果現在自己什麼都想管、什麼都想禁，看見不順眼就封鎖，聽見不同聲音就怕，以前中國大陸網友要翻牆才能看到自由資訊，現在輪到台灣人也要「翻牆」？「民進黨也許能封住一個『小紅書』，但封不住自己的心虛，一個執政黨怕成這樣，真的讓人笑掉大牙。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播