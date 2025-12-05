為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    鄭麗文會見日台交流協會會長 隅修三邀鄭訪日

    2025/12/05 13:48 記者施曉光／台北報導

    國民黨主席鄭麗文今日會見日台交流協會會長隅修三，雙方就台日長久以來的友好關係、經貿合作、能源政策以及防災應對等議題，進行深入的意見交換，隅修三並表達誠摯歡迎鄭麗文前往日本訪問。

    國民黨指出，兩人一致認為，日本與國民黨長年維持密切互動，交流基礎深厚，鄭麗文告訴隅修三，國民黨未來將持續推動與日本各界的交流，並在經濟、科技、能源、防災、教育與文化等領域全面深化合作關係。

    此外，鄭麗文也回顧自己過去擔任立法委員期間，是最早要求政府重視並積極推動台灣加入跨太平洋夥伴協定TPP，後續支持加入跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP的立委之一，並強調這是國民黨長期堅持的政策方向。

    此外，兩人還在能源與氣候議題上進行廣泛討論。隅修三指出，發展核能勢在必行，在 AI、半導體及資料中心能源需求急速攀升的趨勢下，台灣與日本都必須務實面對能源結構的穩定性，他還特別以TSMC與AI數據中心的高耗能需求為例，強調未來電力需求將持續增加，因此穩定的電力供給至關重要。

    在防災領域方面，隅修三高度肯定台灣在災害應變與整體防災能力上的表現，並表示日本盼與台灣持續互相學習、深化合作、分享經驗。

