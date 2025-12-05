台灣鯛烏龍檢驗 高市議員要衛生局長下台

高市議員陳麗娜要求衛生局長黃志中（圖）下台。（記者葛祐豪攝）

高市衛生局於全聯抽驗「台灣鯛魚排」檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」超標，最終全案竟是一場烏龍!市議員陳麗娜今（5日）砲轟衛生局早已螺絲掉滿地，除非衛生局長黃志中下台、衛生局大換血，否則道歉再多次也無法止血。

陳麗娜批評，市長陳其邁震怒道歉越多次，市府螺絲掉越多。高雄市衛生局早已經螺絲掉滿地，如果陳其邁繼續袒護親信，試圖讓研究助理扛起所有責任，換得高官全身而退，那麼「這次台灣鯛，下次台灣命」的情況，誰敢保證不會發生？

陳麗娜指出，衛生局出錯的不是電腦設定，而是人謀不臧、蠻橫不專業、上下交相賊的敗壞官僚體系，對內治理市立醫院濫用人事、濫領獎金，對外不但悍拒議員監督，甚至動用側翼攻殺抹黑議員。「衛生局不是螺絲鬆了，而是各個環節都已經腐朽敗壞，才會產生這麼離譜的台灣鯛檢測錯誤事件!」

陳麗娜認為，這次事件不是個案檢體問題，而是整體系統性故障。食品安全檢驗事關市民健康安全，必須層層複核，卻發生這麼嚴重的人為疏失，如果衛生局長不下台負責，能夠杜絕類似的事情再發生？

對此，陳其邁今天受訪時強調，此次事件將追究責任，包括相關主管與檢驗人員；衛生局長黃志中受訪則說，懲處層級會到副局長，但沒說自己會受處分。

