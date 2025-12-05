為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    毒蟲闖泳池朝幼童開槍事件蓋牌2個月中市警局挨轟 盧秀燕稱：警方SOP正確

    2025/12/05 13:40 記者蘇孟娟／台中報導
    男闖泳池對幼童開槍被蓋牌2個月 盧秀燕回應了。（記者蘇孟娟攝）

    男闖泳池對幼童開槍被蓋牌2個月 盧秀燕回應了。（記者蘇孟娟攝）

    台中在國慶日當天驚爆吸毒男持槍闖進一家民間游泳學校，甚至對教練、兩孩童扣板機，幸未擊發，事件竟遲至本月3日因台中地檢署起訴書才曝光，台中市警局遭強烈撻伐「蓋牌」重大治安事件，讓民眾無從提高警覺；台中市長盧秀燕今證實，當天她就接獲警方報告事件，但她稱「警方SOP正確」，因牽涉兒少，「不要造成恐慌」。

    台中市議員陳俞融今在議會質詢時指出，台中泳池發生吸毒歹徒闖游泳池持槍對準兩名幼童甚至扣板機事件，主管游泳池的運動局是否有接獲警方通知相關訊息，加強場館周邊的安全維護並其他游泳場館發布安全警示及加強使用者安全宣導。

    運動局長游志祥指出，案發第一時間就知悉，依規範督導民間游泳池有進行例行性查核；遭陳俞融質疑，從他的回應聽出來，根本未做相關因應。

    陳俞融也問教育局，警察局長吳敬田稱不公布孩童被持槍威脅是因為基於保護兒少立場，這種息事寧人的作法妥當，還是應將資訊確實公布，讓孩子和家長能有警覺；教育局長蔣偉民僅回應，該起事件警方迅速處理，沒有釀成更大災害。

    盧秀燕也被問是否支持警察局第一時間沒有公布消息告知社會，讓市民有所警覺，未來發生重大治安事件是否要改善通報SOP；盧秀燕說，到目前為止，她認為警察局處理SOP正確，因為牽涉到兒少也希望不要造成過度恐慌。

    陳俞融痛批，事件發生2個月來，只看到市長忙著宣傳「台中購物節」，忙著抽獎、忙著做秀，「城市歌舞昇平」，卻把市民暴露在治安風險下，顯示市府在危機處理上的失能與傲慢，市民連去上游泳課，都會被槍指著頭，運動局卻無作為，盧秀燕應向市民道歉，兒少安全不應被當兒戲。

    陳俞融（左）質疑持槍威脅幼童案被粉飾太平。（記者蘇孟娟攝）

    陳俞融（左）質疑持槍威脅幼童案被粉飾太平。（記者蘇孟娟攝）

