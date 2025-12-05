桃市議會聯席審查115年度總預算 1780.4億僅擱置近20.8億元

桃園市議會聯席審查，完成明年度總預算案暨附屬單位預算及綜計表。（記者謝武雄攝）

桃園市議會今聯席審查，完成明年度總預算案暨附屬單位預算及綜計表，將於下週三進入大會進行2、3讀，此次聯席審查，歲出金額1780.4億元總共擱置20億7985萬餘元，其中又以工務局補助「桃園市道路基金」16億1032萬元最高，幾乎占置金額8成，該預算主要是養工處進行道路改善維護工程，包含舖設瀝青路面、附屬結構物改善及綠美化維護等工程，全案為民進黨議員陳雅倫所提。

由於遭擱置預算必須於2讀時進行討論，決定該筆預算是否通過、刪除或刪除部分預算，依照往年慣例，總預算案於下週三進入大會進行2、3讀，之前也就是週一、二，府會及3黨團將會就總預算進行協調。

今年預算歲出原本編列1711.98億元，府會協商後同意就歲出刪除2.5億元，並由市府自行調整；據悉，明年預算也將朝這個方式邁進，鑑於明年總預算歲出金額高達1780.4億元，高出今年預算，自行調整金額也希望高於2.5億元。

除「桃園市道路基金」外，遭擱置較大筆的預算包含經發局應用加速器擴散創新研發等預算4150萬餘元、智慧城鄉發展委員會的資訊服務費4500萬元，其他單位遭擱置預算都未超過1000萬元。

