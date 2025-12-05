柯文哲、黃國昌同台直播 吳靜怡：黃國昌仍活在柯的「太陽底下」

黃國昌（左）、柯文哲（右）。（圖擷取自柯文哲YT頻道）

民眾黨前主席柯文哲、現任主席黃國昌昨同台直播對談，針對2026縣市首長選舉，民眾黨方已有2人正式表態參選，包含新北市黃國昌、宜蘭縣陳琬惠，這場直播內容中，能看出什麼藍白合的方向？媒體人吳靜怡認為，「黃國昌永遠只是柯文哲這顆太陽下撐陽傘的黨主席而已，連影子都是柯文哲決定的，柯還是大仔」。

「有記者問我關於柯文哲和黃國昌的直播，能觀察什麼藍白合的方向？」吳靜怡今於社群平台發文提及，從直播很明白可以看出來，柯文哲告訴黃國昌，藍白民調怎麼比就趕快定調不要複雜，輸的人就輸！也就是你黃國昌新北市到底要不要選、不要囉嗦，如果你要藍白合，輸了就不要鬧，如果你要獨立參選，就徵招自己獨立參選！根本沒有基隆模式，根本也沒有什麼縣市聯合內閣的荒謬模式！

柯文哲會落實鐵律，黃國昌就是當完兩年就給我下來，明年一批新的立委都是「柯家軍」，黃國昌直播講這麼多，結果就是把黃國昌一堆「摸頭」後促成藍白合一堆爛法案推給柯文哲，意旨都是按照柯文哲當初選總統的政策，更刻意的置換這些荒謬法案都是民進黨當初想法！甚至還表達自己會每週2天到立院開會，這也就是讓柯文哲人馬的立委清楚，黃國昌才是主席。

關於全台灣的小雞佈局，柯文哲和黃國昌很意外的避開，甚至完全沒有提到對於政黨最重要的明年選戰，這也讓柯文哲人馬很清楚，柯文哲並沒有完全認同黃國昌針對明年「金釵」等等相關佈局。

吳靜怡指出，黃國昌刻意告訴柯文哲他在北所外有幫他爭取戒護就醫，但好笑的就是柯文哲本來當日就要就醫，這場戲，黃國昌自己戳破自己，而特別提到冷錢包，應該就是想要當面跟柯文哲和柯粉解釋「菱傳媒」跟他沒關係，但誰信？！

柯文哲透過直播直接呼應陳佩琪的臉書，關於清涼照的部分，這是提早打預防針，更是自己承認檢調掌握的硬碟就是柯文哲自己的。柯文哲曾經選前之夜有20幾萬人觀看，昨日首發5萬多人，應該就是這十講的天花板，除非魔法的手指頭能夠灌更多流量。

吳靜怡認為，「結論就是相敬如賓，對於民眾黨的政治操作上，毫無加分！反而看出來，黃國昌永遠只是柯文哲這顆太陽下撐陽傘的黨主席而已，連影子都是柯文哲決定的，柯文哲還是大仔。」

