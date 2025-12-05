為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    政府封鎖「小紅書」 凌濤：台灣沒網路自由必須翻牆相當諷刺

    2025/12/05 13:07 記者施曉光／台北報導
    前國民黨智庫副執行長凌濤。（資料照）

    賴政府以打擊詐騙為由，宣布封鎖中國知名社群媒體app「小紅書」1年，被質疑「顏色不對」才是原因，民進黨立委沈伯洋幫政府解釋，小紅書被禁的原因是該公司不提供執法單位資料，「不能查」，前國民黨智庫副執行長凌濤今日反嗆，沈伯洋及其相關協會到底拿了「境外勢力及國家」多少補助不能查，所以也要被關1年嗎？他還說，以前是中國大陸翻牆看台灣的民主，現在是台灣沒有網路自由，要翻牆看「小紅書」，非常諷刺，我們自豪的民主自由變成網路戒嚴。

    凌濤表示，賴政府瞎扯「小紅書」詐騙金額2億所以封鎖，引發網友不滿，但2024年台灣總詐騙金額1332億，對比之下根本只是杯水車薪，最大宗詐騙政府不處理，卻搞意識形態，「連詐騙都在抗中牌」，令國人搖頭。

    凌濤認為，沈伯洋所稱理由是「不能查」，而不是詐騙金額的大小，凸顯數發部對於網路詐騙束手無策，是否對於所有其他的境外平台，也要以同樣的標準來處理？按相同的邏輯，過去媒體報導沈伯洋及其相關協會到底真實獲取「境外勢力及國家」多少補助，有沒有涉犯國安法？因為查不到而無法納管，所以也要被關1年？

    他說，賴政府持續讓台灣人民被詐騙金額攀高，拿不出主張，導致很多家庭因為詐騙而家破人亡，許多青年捲入線上博弈、地下匯兌，甚至淪為車手，前途一片黯淡，國家的鐵腕在哪裡？一天到晚搞意識形態，年輕世代對民進黨執政的憤怒，正在大幅升溫。

