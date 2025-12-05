為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    在野批半導體赴美是「德公移山」府：是讓全世界跟台灣綁得更緊

    2025/12/05 13:00 記者蘇永耀／台北報導
    總統賴清德。（記者田裕華攝）

    總統賴清德。（記者田裕華攝）

    賴清德總統日前接受「紐約時報」論壇專訪提到有關半導體投資，被在野黨批「德公移山」、掏空台灣，總統府今日回應並還原說法。總統府發言人郭雅慧表示，對台灣來說，台灣的半導體產業佈局全球，包括台積電或半導體的企業，關鍵技術還有決策總部都留在台灣，所以沒有所謂掏空台灣這樣的問題。

    郭雅慧說，總統在接受紐約時報專訪論壇上面的說法提到了說美國在半導體投資40% 到50%的這一塊，其實外界的說法是有一些扭曲的。這個所謂的40%到50%並不是單單指台灣的投資，它指的還包括是日本跟南韓以及美國的本土企業，大家一起合作。

    她進一步說，至於能不能成功，當然要看美國企業、美國政策他們後續的進行。對台灣來說，台灣的半導體產業佈局全球，其實是去貼近他們的訂單，對台灣來說，我們要關注的是最關鍵的點，台積電或是這些半導體的企業，關鍵技術還有決策總部都留在台灣，所以沒有所謂掏空台灣這樣的問題。

    郭雅慧強調，台灣的國力一直都在，根留台灣。我們是讓全世界跟台灣綁得更緊。我們是把一座護國神山變成一整串的護國山脈。

    至於賴清德專訪提到，中國經濟不好台灣樂意幫助解決問題，被民眾黨前主席柯文哲批通匪；郭雅慧則表示，這個情緒性的發言就不做評論。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播