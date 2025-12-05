為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    賴瑞隆兒遭控霸凌同學 校方發聲明

    2025/12/05 12:15 記者洪定宏／高雄報導
    賴瑞隆8歲兒被控霸凌多名同學，校方發聲明。（記者洪定宏翻攝）

    賴瑞隆8歲兒被控霸凌多名同學，校方發聲明。（記者洪定宏翻攝）

    民進黨立委賴瑞隆就讀國小的兒子被控霸凌多名同學，賴瑞隆昨晚表示會全力配合學校後續工作，校方今天上午也發出聲明強調「對學生及家長造成影響，我們深感抱歉」。

    校方聲明如下：

    首先，本校對於媒體報導中，對學生及家長造成影響，我們深感抱歉。另說明如下:

    一、有關部分媒體報導中，揭露學生及家長相關資料，並以「校方指出」或「學校表示」等措辭陳述事件內容。經查，該等說法並非出自本校正式發言或對外發布之聲明，相關資訊亦非經由校方公開提供。相關內容亦與事實不盡相符，基於學生安全及兒少保護的考量，本校無法對個案作進一步說明，敬請外界諒解。請媒體勿再持續引用。

    二、學校對於學生相關事件，均依照教育部規定程序辦理，並積極主動給予學生協助支持及輔導措施，以維護學生學習權益及身心發展。對在本次事件中受到影響的所有學生，學校已啟動輔導及關懷措施， 協助學生穩定身心，繼續學習，每一位學生都應該受到同等的尊重與照顧，並在安全、 穩定的學習環境中成長。

    三、學校對於學生事件的處理，一向秉持公平公正原則，不因學生或家長的職業、身分及背景而有差別對待，另媒體報導家長對學校處理態度質疑，虛心接受並檢討改進，持續強化校園安全，並深化家校合作與溝通，使各項事件均能在法規架構與教育專業下獲得妥適處理。

    四、本校將持續關注學生需求，並在輔導與教育上提供最完善的支持。未來，我們將持續努力，以開放、誠懇、負責任的態度，維護安全、健康的學習環境，並與社會各界共同守護學生的成長與發展。

    感謝各界關心與理解。

