    首頁 > 政治

    小紅書被禁一年 黃國昌：臉書、Threads詐騙排行前幾名為什麼不禁?

    2025/12/05 11:36 記者劉宛琳／台北報導
    民眾黨團總召黃國昌。（資料照）

    刑事局昨召開記者會，指小紅書APP涉入1706件詐騙案件，內政部將對對小紅書封鎖1年。立法院民眾黨團總召黃國昌表示，詐騙排行榜前幾名的臉書、Threads沒被禁，看不到名字的小紅書被禁，這是什麼標準？台灣民眾覺得非常困瑞，台灣民主什麼時候沉淪到居然要去跟中國大陸的人學翻牆才能使用特定社交媒體？

    黃國昌表示，昨天內政部做了這個宣佈以後，讓很多人感到困惑，因為打詐絕對是政府責無旁貸的責任，問題是以詐騙排行榜來講，排名前幾名的臉書、IG、LINE和Threads沒有禁，結果在榜上看不上名字的小紅書被禁了，這是什麼標準？真的是在打詐，還是有其他的考慮？茲事體大，請內政部長劉世芳站出來公開對社會釋疑。

    黃國昌說，因為現在非常多台灣民眾覺得非常得困惑，台灣民主什麼時候沉淪到居然要去跟中國大陸的人學，「我們要翻牆才能去使用特定的社交媒體」。

    媒體詢問，有知情人士稱是因小紅書沒落地接受詐騙調查才被禁。黃國昌表示，可能主管機關把說法先統一，怎麼昨天內政部出來的說法和記者所引述不知明綠營人士的說法又不太一樣？民進黨政府自己出來好好地把說法統一之後再說。

