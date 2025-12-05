賴瑞隆兒遭爆霸凌同學 陳其邁說話了

賴瑞隆兒遭控霸凌同學，陳其邁受訪強調會公正、嚴謹進行相關事務調查。（記者葛祐豪攝）

角逐民進黨高雄市長初選的立委賴瑞隆，遭爆料唸小學的兒子在學校涉嫌追打與霸凌同學，甚至在廁所外圍堵同學長達12分鐘；對此，市長陳其邁今（5日）受訪強調，會公正、嚴謹進行相關事務調查。

市長陳其邁今天於聯訪時，被問到「立委賴瑞隆兒子在學校霸凌事件的看法？」他強調這個案件校方正在進行調查，是屬於校園的事務。市府會提醒校方必須特別注意到保護同學相關的規定，也必須公正地、嚴謹地來進行相關事務的調查。

對此事件，賴瑞隆回應，對於小孩在學校與同學發生的糾紛，他也希望儘快還原事情的經過，會全力配合學校的後續工作。

賴瑞隆強調，身為一個父親，小孩在學校同儕間的摩擦，他也會加強引導孩子尊重他人，以及同理、負責的態度，希望孩子能更加成長。當各界在關心事件的同時，希望可以給予教育與輔導的空間，讓事情朝正向方向發展。

民進黨高雄市長初選競爭白熱化，賴瑞隆目前民調居於領先，此事件是否會衝擊他的民調仍待進一步觀察。林姓家長則認為，孩子的事不該牽扯到父親，但霸凌行為必須趕快矯正。

