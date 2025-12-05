為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國民黨提立委助理費除罪化 黃帝穎：每年實質自肥680萬

    2025/12/05 11:05 即時新聞／綜合報導
    律師黃帝穎表示，國民黨立委提案助理費除罪，顏寬恒將改判無罪，還可領回108萬元貪污所得，修法讓「貪污就地合法」將被社會唾棄，助理公費每月56萬成立委私人金庫，立委實質自肥每年680萬元。（資料照）

    國民黨立委陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」，將立委助理費除罪化，遭疑有意為同事顏寬恒涉助理費案解套，此案日前在立法院會交付委員會審查。對此，律師黃帝穎表示，國民黨立委提案助理費除罪，顏寬恒將改判無罪，還可領回108萬元貪污所得，修法讓「貪污就地合法」將被社會唾棄，助理公費每月56萬成立委私人金庫，立委實質自肥每年680萬元。

    黃帝穎在臉書PO文表示，國民黨立委陳玉珍提案修立法院組織法，將國會助理公費改列為立委支配，更明定僅需對選民負政治責任，「非屬貪污治罪條例及刑法之規範範圍」。換句話說，助理費除罪後，助理公費每月56萬元成為立委私人金庫，等於每年自肥680萬元，將立委貪污「就地合法」。

    黃帝穎指出，顏寬恒條款顛倒是非將被社會唾棄，顏寬恒是唯一助理費被貪污判刑的現任立委，顏寬恒一審及二審均被判貪污助理費7年10月，目前顏寬恒已上訴最高法院，修法若通過將立即改判顏寬恒無罪，甚至貪污不法所得108萬還給顏寬恒！社會無法忍受荒謬修法、顛倒是非！

    黃帝穎續指，顏清標條款讓馬英九向社會道歉，2013年立法院修會計法為顏清標擔任議長時期公費喝花酒的貪污案除罪，社會譁然，當年國民黨全面執政，馬英九總統向社會道歉，政院提起覆議讓國民黨團挽救已經三讀的「顏清標條款」。

    黃帝穎直言，顏清標顏寬恒都貪污被修法除罪，馬前主席當年道歉等於打臉現在國民黨顛倒是非不知羞恥。

