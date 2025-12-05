為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    小紅書被禁藍白跳腳 周軒：沒要管台灣人被騙被拐當韭菜

    2025/12/05 12:16 即時新聞／綜合報導
    內政部與刑事局4日宣布，對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖期間暫定一年。（路透）

    內政部與刑事局4日宣布，對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖期間暫定一年。（路透）

    內政部與刑事局4日宣布，對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，引發熱烈討論，部分在野黨人士批評箝制言論自由。對此，政治工作者周軒表示，LINE不斷與政府合作打擊詐騙，相比之下小紅書市占率那麼低，台灣發函請你協助調查，你老大不甩，小紅書根本沒有要管台灣人被騙被拐的意思，台灣人不要再自願當韭菜了。

    周軒在臉書PO文表示，從昨天到現在為止一堆說「跟小紅書比起來，LINE詐騙更多，怎麼不禁LINE」的，現在帶各位看看LINE怎麼展現誠意配合打擊詐騙的，12月3日，LINE派出日本韓國兩邊的高層來台灣，跟打詐指揮中心開會，這是延續從今年1月開始的開會脈絡，兩邊討論了詐騙手法演變以及平台治理需求，逐項檢視前次溝通以來的推動進展，包括帳號管理、通報流程、資料調閱時限縮短，打詐指揮中心指出，LINE今年7月LINE協助執法機關查證，並下架累計約7.3萬個詐騙帳號。

    周軒指出，現在LINE跟打詐指揮中心研議後續要來討論的，遭停權帳號頁面加註警示，將能協助民眾辨識風險、避免持續受害；調升帳號創設門檻的各項技術建議，希望透過更精準的源頭控管，降低詐團大量生成帳號的能力；事後追查與技術協作的改善，將有助警方進行金流溯源、跨境網路行為分析及組織型態偵查。

    周軒續指，人家LINE市占率這麼大，照理說他們更有立場自己玩自己的，不過人家展現誠意，重視台灣市場，高層直接從日本韓國飛來台灣開會，為的就是表示自己也很重視自家產品變成詐騙溫床這件事。

    周軒直言，你一個小紅書市占率那麼低，台灣發函請你協助調查，你老大不甩，你有比LINE大嗎？對你做一點處理，不是剛好而已？小紅書根本沒有要管台灣人被騙被拐的意思，台灣人不要再自願當韭菜了。

