「財劃法」戰火續燒 劉和然再點名蘇巧慧：為何配合對新北結構性剝削？

有意參加2026年新北市長選舉的國民黨籍新北市副市長劉和然持續在行政院版財政收支劃分法草案議題上點名民進黨立委、市長參選人蘇巧慧。（翻攝劉和然臉書）

有意參加2026年新北市長選舉的國民黨籍新北市副市長劉和然持續在行政院版財政收支劃分法草案議題上點名民進黨立委、市長參選人蘇巧慧。劉和然表示，請蘇巧慧面對問題，行政院版草案大砍人口指標，從45％砍到18％，蘇巧慧為何身為新北立委卻配合中央「對新北的結構性剝削」？蘇巧慧回應，修正財劃法是要讓新北更好，她的目標一直是「新北市獲得的資源必須是全國最多」，財劃法不應只看單一指標就斷言優劣。

劉和然說，蘇巧慧總是把「爭取預算」掛在嘴邊，但如果制度公平，新北應得的錢為何需「爭取」？為何要看行政院心情與臉色？這就證明了現行制度對新北的虧欠，「新北市民要的是『寫在法律裡的權利』，不是『看人臉色的施捨』」。

請繼續往下閱讀...

「誰是把新北變窮的幫兇？ 」劉和然指出，行政院大砍人口指標，蘇巧慧為何配合中央「對新北的結構性剝削」？為何不敢要求行政院公開試算表？是否怕數字攤開來，會被發現「在護航中央、出賣新北」？他請蘇巧慧回應是否敢要求行政院撤回大砍新北人口權重六成的版本？

蘇巧慧表示，她與各黨派立委共同爭取前瞻計畫、軌道建設與治水經費，在在都是中央與地方通力合作的成果，也確實改善市民生活，更幫助新北市政府歲計賸餘「逐年由負轉正」，今年更終於有過半財源來自中央補助，「這是眾人努力成果，不是施捨」。

蘇巧慧重申，財劃公式涉及多重變數，不應只看單一指標就斷言優劣；國民黨在立院粗暴通過新北統籌分配款人均最低的財劃法版本，又卡住345億元無法分配，行政院版本未經討論就被國民黨擋在程序委員會，癱瘓議事討論才是無法讓國家完善財政制度的元兇。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法