    首頁 > 政治

    分析柯文哲、黃國昌直播 詹凌瑀：柯準備清理門戶預告片

    2025/12/05 10:30 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌（左）、前民眾黨主席柯文哲（右）。（資料照 本報合成）

    前民眾黨主席柯文哲昨日久違直播，並與現任民眾黨主席黃國昌對談。對此，媒體人詹凌瑀分析，昨晚那場號稱「兩個太陽」的直播，根本不是取暖大會，而是柯文哲準備清理門戶的預告片。

    詹凌瑀在臉書PO文表示，昨晚那場號稱「兩個太陽」的直播，根本不是取暖大會，而是柯文哲準備清理門戶的預告片，黃國昌整晚焦慮全寫在臉上，拚命細數自己這一年跟國民黨聯手過了多少法案。嘴上說是為了黨，明眼人都看得出來他是在向柯文哲「面試求生」。

    詹凌瑀指出，他急著證明自己還有利用價值，想用沒有功勞也有苦勞的姿態，換取柯文哲金口一開，打破「兩年條款」讓他續留立法院，但柯文哲是什麼人？他一眼看穿這場戲，直接用冷笑話拆台。

    詹凌瑀續指，他當著數萬柯粉的面譏笑黃國昌：「我看YouTube覺得你一副要被抓走的樣子。」這句話蠻毒的，直接把黃國昌從「正義戰神」貶為「潛在階下囚」，還要他別在外面吹牛「D槽很滿」，暗示這種愛作秀的行為只會引火自焚。

    詹凌瑀直言，黃國昌一直叫柯「老大」，卑微的背後是深怕被用完即丟的恐懼；而柯文哲全程不承諾、不背書，只顧著看戲，這哪是什麼雙星拱月，這分明是主子在敲打不安分的權臣，只要柯不點頭，黃國昌再怎麼拍馬屁、玩手段，明年1月31日後終究只是個棄子。

