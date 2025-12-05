稱小紅書讓個資通通裸奔 吳靜怡：釀資安疑慮、詐騙激增、法律黑洞

內政部與刑事局4日宣布，對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，引發網路熱議。媒體人吳靜怡發文強調，「小紅書」已不只是內容社群，而是一個在台造成資安疑慮、詐騙激增、法律黑洞的高風險平台。（路透）

內政部與刑事局4日宣布，對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，引發網路熱議。媒體人吳靜怡發文強調，「小紅書」已不只是內容社群，而是一個在台造成資安疑慮、詐騙激增、法律黑洞的高風險平台，她強調國安局檢測小紅書15項資安指標全數不合格，裝上小紅書會讓你的個資通通都裸奔，且小紅書一直拒絕提供資料，讓詐騙案件查不到人、也索不到資料，受害者完全沒有法律管道求償，平台等同於存在於「法律真空」。

吳靜怡在臉書發文指出，國安局檢測小紅書15項資安指標全數不合格，等於你一旦安裝，個資就像在網路上裸奔，不只你自己面臨風險，「小紅書」掌握了你和你朋友的照片，甚至也有可能蒐集其他應用軟體的資料、你們彼此的對話紀錄，所以你可以不在乎，但恐怕連你的朋友也會遭殃！

對於「小紅書究竟蒐集了什麼？」吳靜怡也列出國安局認定的15項違規樣態，包含蒐集位置、通訊錄、程式清單、設備參數、臉部資訊、照片庫／剪貼簿、麥克風資料、攝像頭資訊，且即使「不開App也在偷傳資料」，包含讀取儲存空間、未啟動也上傳資料、要求過度填寫個資、共享個資給第三方的鏈接後門等。

吳靜怡質疑，「小紅書」已不只是內容社群，而是一個在台造成資安疑慮、詐騙激增、法律黑洞的高風險平台，比起一般社群平台，小紅書的「詐騙密度」特別高，當小紅書的用戶成長與詐騙案件同步飆升時，這就是高風險平台的典型特徵，加上小紅書的內容呈現大量未審核的色情、兒少不當資訊，更加深平台的治安與公共風險。

吳靜怡也批評，小紅書的母公司上海行吟信息科技拒絕在台設立法律代表人，這代表政府無法要求其提供偵辦資料，詐騙案件查不到人、也索不到資料，受害者完全沒有法律管道求償，平台等同於存在於「法律真空」。

吳靜怡提到，安裝「小紅書」不會被開罰，因為這不是刑事管制，而是國民保護措施，當「小紅書」的公司根本不在乎台灣市場，不想調整也不想多做解釋，表示台灣個人資料的竊取和資安漏洞，反而有可能是這應用程式存在台灣的目的。

吳靜怡在文末也直言，「趕快刪除『小紅書』吧！當然，你硬是要繼續用，那是你自己權利，沒人能管你」。

