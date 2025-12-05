為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    陳玉珍推修法「助理費除罪化」 立法院付委審查

    2025/12/05 09:28 記者陳政宇／台北報導
    國民黨立委陳玉珍。（資料照）

    國民黨立委陳玉珍。（資料照）

    民意代表使用助理費時常涉及「貪污治罪條例」，國民黨立委陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」、「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例修正草案」，明定助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，將助理費除罪化。立法院會今（5日）處理報告事項時，現場立委無人表達異議，前述兩項草案順利付委審查。

    陳玉珍所提「立法院組織法修正草案」將立委每人聘用公費助理八至十四人改為聘用助理「若干人」，刪除「公費助理」中的「公費」兩字；立法院撥款給公費助理的費用，改為撥款給立委一定數額，由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，統籌運用項目不限於助理費、健檢費、助理文康活動費等。

    提案說明，近期司法實務認為「公費助理費」並非實質補助立委費用，為矯正司法實務錯誤法律見解，因此增訂助理費用由立法院撥給立委，由立委統籌運用。至於立委補助費如何運用以及運用是否妥當，僅對選民負政治責任，非屬貪污治罪條例及刑法等規範範圍。

    陳玉珍也提出「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例修正草案」，將縣市議員助理與全國公務人員脫鉤，主張助理費屬補助性質，由議員統籌運用，同樣「免檢據核銷」，運用妥當與否僅對選民負政治責任，非屬貪污治罪條例等規範範圍。

