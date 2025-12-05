網指日相稱「台灣是中國一部分」 黃暐瀚打臉釋疑：只是「理解尊重」

日本首相高市早苗（見圖）近日在參議院答詢表示，對台政策與日中聯合聲明一致，「理解與尊重」中國的立場，被部分人士解讀「承認台灣屬於中國」。對此資深媒體人黃暐瀚發文直言，台灣從來都不是「中華人民共和國」的一部分。（歐新社）

日本首相高市早苗近日在參議院答詢表示，對台政策與日中聯合聲明一致，「理解與尊重」中國的立場，被部分人士解讀「承認台灣屬於中國」。對此資深媒體人黃暐瀚發文直言，台灣從來都不是「中華人民共和國」的一部分，並指若這情況成真，怎麼還會需要「台灣關係法」？美國怎麼可以單獨賣武器給台灣？

高市早苗先前一席「台灣有事即日本有事」，掀起中國強烈反彈。本月3日高市早苗在參議院全體會議上表示，有關1972年「日中聯合聲明」載明，中國聲稱台灣是「中國領土不可分割的一部分」，日本政府依舊保持「理解與尊重」的立場，「完全沒有任何改變」。這段話後續被部分人士解讀「承認台灣屬於中國」，民進黨則強調，解讀原文指出，「白話文就是我知道了」，中方或網軍操作、帶風向恐嚇台灣人民，意圖使台灣人覺得自己被國際放棄。

黃暐瀚在臉書發文強調，台灣從來都不是「中華人民共和國」的一部分。他表示如果美國承認「台灣是中華人民共和國的一部分」，那台灣就是中華人民共和國的「一省」或「一區」，怎麼還會需要「台灣關係法」？怎麼可以單獨賣武器給台灣？美國怎麼還會支持台灣「有意義參與國際組織」？

黃暐瀚直言，理由很簡單，因為自始至終，對於中國所提出「台灣是中華人民共和國的一部分」的這個堅持，美國只是「認知 acknowledge」，而不是「承認 recognize 」。

黃暐瀚也說明，同樣的，日本對於這句話，也只是「理解尊重」，並強調1951年的舊金山和約後，日本早已沒有立場對台灣的法律地位發言。因為無權界定台灣問題，所以對於中方的任何說法，都只表示尊重。

黃暐瀚強調，對國際形勢不可一廂情願，並指「要美日現在與中華民國復交，幾乎不可能」，但也不能一無所知，「以為世界各國都依循北京觀點在運作」。他在文末也重申，台灣從來都不是「中華人民共和國」的一部分，台灣現在就是「中華民國」。

