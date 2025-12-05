為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    小紅書被禁不是因為來自中國！綠營曝主因：竊資比抖音更嚴重

    2025/12/05 09:12 記者陳政宇／台北報導
    民進黨新聞部副主任黃子一說明，小紅書被限流不是因為來自中國，而是為了打詐。（圖取自黃子一臉書）

    民進黨新聞部副主任黃子一說明，小紅書被限流不是因為來自中國，而是為了打詐。（圖取自黃子一臉書）

    中國社交軟體「小紅書」2年來涉入1706件詐騙案，內政部昨宣布啟動「網際網路停止解析與限制接取」，有網友質疑政府箝制言論自由、連台灣都要翻牆。對此，民進黨新聞部副主任黃子一強調，小紅書被禁不是因為來自中國，而是小紅書竊取資料嚴重，違規程度更勝抖音，卻對政府聯繫不讀不回。

    內政部與刑事局昨天宣布，即日起對小紅書發布暫定1年的「網際網路停止解析及限制接取命令」，用戶使用小紅書將會頻繁出現無法加載情形；內政部並強調，小紅書有隱私外洩疑慮，呼籲國人不要使用。

    對於相關質疑，黃子一在臉書撰文說明，為什麼政府要禁小紅書？因為其他公司甚至連TikTok，都有依照台灣法令設置法律代表人，只有小紅書完全不理，也拒絕提供調閱資料。

    黃子一說，如果是因為政治原因，那就不會只禁小紅書了，應該是要禁抖音吧！不是要政府打詐？在打了啊！小紅書過去兩年來詐騙了超過2億元，政府多次聯繫小紅書團隊，卻被不讀不回。

    ​「小紅書竊取資料嚴重！」黃子一指出，國安局過去檢測了幾款中國的社交軟體，小紅書違規甚至比抖音還嚴重，不只會收集用戶的聯絡資訊，甚至連用戶的位置和截圖都會收集並上傳。

