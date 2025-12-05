為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    小紅書被封！藍白抹政府箝制言論自由 張育萌：誰反對就是支持詐騙

    2025/12/05 08:26 即時新聞／綜合報導
    內政部與刑事局4日宣布，對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，引發網路熱議。（路透）

    內政部與刑事局4日宣布，對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，引發網路熱議。（路透）

    內政部與刑事局4日宣布，對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，引發網路熱議。時常在粉專分析各陣營網路聲量的粉專「聲量看政治」指出，昨天開始已有藍白全力抹執政黨箝制言論自由，並稱「連台灣都要翻牆」。台灣青年世代共好協會理事長張育萌也質疑，內政部要求小紅書改善，該公司卻至今不讀不回，他批評小紅書擺爛，並直言「誰反對封鎖小紅書，誰就是支持詐騙」。

    「聲量看政治」今上午發文指出，「昨天已有藍白，包括陳三斤（陳沂）開始，都在全力抹執政黨箝制言論自由了，『連台灣都要翻牆』」。

    「聲量看政治」直言，「小紅書在文革時代，講的就是毛語錄，現在，這些養起來的粉，應該都會準備好卯起來擁護小紅書。」

    「聲量看政治」也稱，「其實不用翻牆啊，臉書一堆微博、抖音、小紅書翻牆來的垃圾搬運工，想看看他們的AI粉專啊。」

    張育萌在臉書發文指出，內政部直接出手封鎖「小紅書」——管你是小紅書APP還是網頁版，再過幾天，台灣就確定連不上。

    張育萌認為，內政部正當性非常強。刑事局抓詐騙，光是小紅書APP，兩年已經快2000案詐騙是透過小紅書，騙台灣人超過2億元。但這種詐騙案，刑事局抓到後，無法調小紅書資料。這要怎麼偵查？

    張育萌強調，內政部已經給過小紅書機會。上個月，海基會發函給小紅書在上海的母公司（行吟信息科技公司），要求他們改善。公司至今不讀不回。

    張育萌質疑，「你整間公司擺爛，還想在台灣上架？門都沒有」。他也強調，「這題結論很簡單：誰反對封鎖小紅書，誰就是支持詐騙」。

    時常在粉專分析各陣營網路聲量的粉專「聲量看政治」指出，昨天開始已有藍白全力抹執政黨箝制言論自由，並稱「連台灣都要翻牆」。（圖擷自臉書）

    時常在粉專分析各陣營網路聲量的粉專「聲量看政治」指出，昨天開始已有藍白全力抹執政黨箝制言論自由，並稱「連台灣都要翻牆」。（圖擷自臉書）

