卓榮泰：國防特別條例 維持民主防禦機制

行政院長卓榮泰昨（4）日主持「行政院推動轉型正義會報」。（行政院提供）

行政院長卓榮泰昨（4）日主持「行政院推動轉型正義會報」，他表示，總統近期非常關注國家主權安全問題，也提出許多在此階段國家必須推動的工作，日前並宣布「守護民主台灣國安行動方案」，經行政院會通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，函送立法院審議，希望維持民主防禦機制。

卓揆表示，台灣作為一個法治國家，必須依法行政、依法審判，這是台灣與威權專制體制不同之處，轉型正義工作的持續推動，也是基於同樣的目標，讓台灣有底氣和能量，與理念相近的國家並肩同行，共同守護民主法治理念價值。

行政院推動轉型正義會報上次會議，已通過促轉基金策略計畫，並成立「強化民主韌性專案小組」。卓榮泰聽取「促進轉型正義基金友善民間近用機制作法規劃」報告後指出，友善民間近用機制是「促轉基金策略計畫」通過後、專案小組成立後最先啟動的機制，目前規劃架構原則予以同意，請國發會依據與會委員及相關機關意見修正內容，並由專案小組主持人確認後正式通過。

卓榮泰要求，待近用機制正式完成後，請國發會務必積極推動及加強對外說明，並與民間力量共同合作，強化國內外交流，進一步建構並支持更健全的行動者網絡，同時也請專案小組持續整合與協調跨部會資源，並有效引導促轉基金妥善運用，強化公私協力，促進民間參與與近用。

