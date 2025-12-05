蘇一峰稱太子集團詐4600億沒事交保 沈伯洋曝關鍵：小紅書不能查

醫師蘇一峰（見圖）發文稱，小紅書造成詐騙2億被封鎖1年，太子集團詐騙4600億卻能沒事交保，對此立委沈伯洋打臉回應，強調小紅書不提供執法單位資料，其問題就是「不能查」，反而Tiktok事實上有配合提供資料。（資料照）

內政部與刑事局4日宣布，對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，引發網路熱議，北市聯醫陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰更發文稱，小紅書造成詐騙2億被封鎖1年，太子集團詐騙4600億卻能沒事交保，對此立委沈伯洋打臉回應，強調小紅書不提供執法單位資料，其問題就是「不能查」，反而Tiktok事實上有配合提供資料。沈伯洋也直言，交保是跟逃亡、串證有關，跟最後會判多重沒有關係。

中國社交軟體「小紅書」兩年來涉入1706件詐騙案，造成國人財損近2.5億元，檢警偵查卻無從調取必要資料，內政部10月就發函給其母公司，要求依法提出具體改善作為，至今卻遭「已讀不回」，內政部昨與刑事局宣布，即日起對小紅書發布暫定一年的「網際網路停止解析及限制接取命令」。

請繼續往下閱讀...

蘇一峰在Threads上發文聲稱，「小紅書上面有詐騙案件2億，太可惡了要封鎖1年！」、「太子集團詐騙4600億元，沒事交保笑一笑」、「在台灣詐騙金額從來都不是問題，顏色才是問題的核心」。

在他的發文底下沈伯洋留言質疑，「拿太子集團類比真的不倫不類。太子集團能夠被偵辦，就是因為『能夠查』，才能夠繼續討公道。小紅書的問題是『不能查』，因為這家公司不提供執法單位資料」。

沈伯洋也指出，交保是跟逃亡、串證有關，跟最後會判多重沒有關係。他也強調，顏色不是核心，例如Tiktok事實上有配合提供資料。沈伯洋也直言，「才短短4行就有那麼多槽點……」，並反問蘇一峰「那麼愛講錢，我就問財劃法8年拿走11兆是什麼？」

在沈伯洋的留言底下，其他網友也表示「會反對禁小紅書的都有鬼」、「這個就造謠專門戶」、「真的不要跟小草講邏輯，即使是高學歷的小草也一樣」、「他們這種人都跟中共國一樣，只有立場，只有鬥爭，不講是非道德邏輯」、「他的發言邏輯讓我懷疑他的專業能力」等。

國安局檢測小紅書15項無一合格

醫師蘇一峰發文稱，小紅書造成詐騙2億被封鎖1年，太子集團詐騙4600億卻能沒事交保，對此立委沈伯洋打臉回應，強調小紅書不提供執法單位資料，其問題就是「不能查」，反而Tiktok事實上有配合提供資料。（圖擷自threads）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法