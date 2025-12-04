為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    北市「公共安全消防」冠六都 蔣萬安：打造智慧防災城市

    2025/12/04 22:39 記者鄭景議／台北報導
    台北市長蔣萬安表示，持續打造一座融合智慧、韌性與人本的現代化防災城市。（記者鄭景議翻攝）

    台北市長蔣萬安表示，持續打造一座融合智慧、韌性與人本的現代化防災城市。（記者鄭景議翻攝）

    台北市消防局近年在推動智慧消防與強化韌性城市上屢創佳績。在今年「公共安全與消防」領域中，台北市消防局榮登六都之首，展現台灣首都在防減災領域的領導力。台北市長蔣萬安表示，消防局將朝「安全之都」與「未來之都」雙重願景，持續打造一座融合智慧、韌性與人本的現代化防災城市。

    台北消防局表示，在強化團隊韌性方面，消防局實施全面關懷同仁身心健康的新健檢制度，將每年的健檢納入心理壓力評估項目，並與聯醫簽署合作備忘錄，完善消防人員健康管理、照護、預防及診治機制，持續推廣安全文化，以保障同仁職業安全衛生。

    在創新防災與深耕社區方面，消防局持續以創新與專業迎接挑戰，近年在高效能的防救災服務上屢創佳績，獲得行政院「2025年城鎮韌性（全民防衛動員）演習綜合實作」特優，以及內政部「強韌台灣大規模風災震災整備與協作計畫」特優殊榮，並在韌性社區及防災士培訓推廣上獲得各項肯定。

    而在強化緊急救護效能上，消防局榮獲今年代表台北市道安會報緊急醫療救護小組奪得「金安獎績優單位」，透過推動電子救護紀錄系統，整合救護車載具與生理監視設備連線，並與衛生局合作建置急重症整合系統APP，大幅提升對病患醫療處置即時性，提供市民「救護資訊零誤差」的優質服務。

    蔣萬安強調，守護市民是台北隊每天肩負的使命。面對多元災害挑戰，消防局將持續充實人力、深化心理照護與義消協作機制，並結合科技強化救災量能、深耕防災教育，以首都城市之姿打造安全之都。

